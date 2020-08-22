80 подростков доставили за ночь в полицию в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе ОПМ «Дети в ночном городе» выявлены 80 подростков, находящиеся ночью вне дома в Актюбинской области, сообщает Polisia.kz.

С 21 по 30 августа в Актюбинской области проводится ОПМ «Дети в ночном городе», главная цель которого профилактика подростковой преступности, пресечение фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей вне жилища, а также в развлекательных заведениях, а также пресечение фактов реализации алкоголя и табачных изделий подросткам.

В результате первого дня проведения ОПМ в органы внутренних дел были доставлены 80 несовершеннолетних, из них 66 подростков находились вне жилища без сопровождения законных представителей в ночное время с 23 до 6 часов.

Полицейские отмечают, что с послаблением карантинного режима количество детей, задержанных без сопровождения родителей в ночное время, заметно увеличилось.

Также были выявлены восемь фактов продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года, четыре факта продажа табачных изделий.

По всем фактам к ответственности привлечены предприниматели. Еще один предприниматель привлечен за допущение несовершеннолетних в увеселительное заведение без сопровождения законных представителей в ночное время. На учет в ОВД поставлены 21 подросток и 18 неблагополучных семей.

В полиции напомнили, что за нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей вне жилища, ответственность несут их родители либо опекуны. Несовершеннолетним после 22 часов запрещено находиться в увеселительных заведениях.

