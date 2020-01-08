80% ожогов тела получил рабочий ТЭЦ-2 в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске рабочий ТЭЦ-2 находится в тяжелом состоянии из-за полученных на рабочем месте ожогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Состояние пострадавшего прокомментировал врач травматологического отделения 3-й городской больницы Мейрам Оспанов. По его словам, мужчина поступил около 9 часов вечера 7 января.
«Травма производственная. Со слов, он упал в горящую золу на предприятии. При поступлении состояние расценено как крайне тяжелое. Он в стадии тяжелого ожогового шока. Общая площадь поражения - около 80%. Он находится в отделении реанимации, где проводится интенсивная терапия. Полный объем мероприятий для купирования ожогового шока ему проводится», - сказал М. Оспанов.
Мужчину ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы шоковое состояние не усугублялось. Глубину поражения кожи врачи точно определить пока не могут. Предварительно – 1, 2 и 3А степени. Примерно через неделю по морфологии раны врачи смогут судить о степени поражения кожных покровов.
Произошедшее прокомментировали в АО «Севказэнерго». Главный инженер Петропавловской ТЭЦ-2 Вадим Ягодин сообщил, что машинист котла получил ожоги в ходе работ по очистке котла шлакоудаления.
«Проводится расследование причин и обстоятельств несчастного случая. АО «Севказэнерго» организовал помощь по предоставлению необходимых медикаментов, сбору крови», - сказал В. Ягодин.
Руководитель управления государственной инспекции труда Кайрат Пшенбаев проинформировал, что по факту будет проводиться расследование. По его итогам будет определена степень виновности в произошедшем и работодателя, и работника.
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