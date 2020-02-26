80% ожогов тела получил акмолинец

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области 58-летний мужчина получил 80% ожогов тела, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона, в отделении реанимации и интенсивной терапии многопрофильной областной больницы находится 58-летний пациент, доставленный скорой медицинской помощью.

«Вследствие полученных на производстве травм мужчина поступил в стадии тяжелого ожогового шока. Общая площадь поражения - около 80%, состояние тяжёлое. Он находится в отделении реанимации, где проводится интенсивная терапия. Проведены консультации по телемедицине, пациент осмотрен ведущим комбустиологом Ожогового центра города Нур-Султана П. Кутняковым. Оказывается вся необходимая помощь. Даны рекомендации по дальнейшему ведению», - прокомментировал заместитель директора многопрофильной областной больницы Дмитрий Чайков.

Руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда управления инспекции труда Акмолинской области Жылкайдар Бейсембаев отметил, что мужчина получил ожоги, когда у него загорелась одежда.

«Комиссия работает, обследование проводит. Он был на смене и проводил работы, получил ожоги. Мужчину госпитализировали в областную больницу», - пояснил он.