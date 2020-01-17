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80 открытых люков обнаружили в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Акция «Безопасный город» с участием сотрудников спасательных служб, журналистов и молодежи состоялась в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.
Целью акции была проверка состояния открытых люков и устройств датчиков угарного газа по городу Таразу.
«Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Тараза ДЧС Жамбылской области совместно с волонтерами Молодежного крыла «Жас Отан» и журналистами организовали акцию «Безопасный город» по мониторингу безопасности в отношении открытых люков и устройств датчиков угарного газа, - рассказал главный специалист УЧС города Тараза капитан гражданской защиты Дархан Калдырбек. - На сегодня собрана информация о 80 открытых люках на территории города. По итогам акции в соответствующие органы направлены предложения по устранению недостатков. В ходе проведения мониторинга проведена агитационная работа с населением по соблюдению пожарной безопасности».
По словам спикера, на территории Тараза установлено 150 датчиков угарного газа. Контроль за состоянием этих датчиков, установленных в дачных массивах «Шолдала», «Кумшагал» и «Колтоган» на территории города на выделенные из местного бюджета средства, осуществлялась специалистами местного исполнительного органа и сотрудниками УЧС Тараза.
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