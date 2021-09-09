80 осужденных в ВКО отправили в колонию за нарушение отбывания наказания

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ВКО 80 осужденных, отклонившихся от службы пробации, отправились в колонию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За восемь месяцев сотрудники службы пробации Ульбинского района департамента УИС по ВКО выявили около 80 подучетных, состоящих на учете, которые нарушают условия отбывания наказания. Все лица ранее сотрудниками были предупреждены, что в случае нарушения условий отбывания наказания им могут заменить мягкий вид наказания лишением свободы. Сотрудники службы пробации собрали на них материалы и направили в суд для рассмотрения замены ограничения свободы на ее лишение.

«Сотрудниками были проделана соответствующая работа по предупреждению правонарушений и условий отбывания наказания среди лиц, состоящих на учете в службе пробации, и профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах. Около 80 лиц умышленно нарушили условия отбывания наказания. Из них 75 подучетных уже отправились в колонию, еще на 5 материалов находятся на рассмотрении в суде», – отметил начальник отдела Ульбинского района Алмас Буйратов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на учете в службе пробации Ульбинского района департамента УИС по ВКО состоят более 300 подучетных лиц.