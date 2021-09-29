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    20:30, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    80 новых комплексов-скоростемеров заработают в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аппаратно-программные комплексы для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения с 1 октября начнут действовать в Караганде, Темиртау, Жезказгане, Сатпаеве и Сарани. Сейчас они работают в тестовом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках реализации проекта «Безопасный город» в Карагандинской области с 1 октября введут в эксплуатацию 80 аппаратно-программных комплексов «Megacam Limit-S», предназначенных для автоматической фиксации превышения скоростного режима. Для этого установят соответствующие дорожные знаки и проведут тестирование.

    Так, в Караганде будут действовать 40 аппаратно-программных комплексов, Темиртау – 15, Жезказгане – 10, Сатпаеве – 10, Сарани – пять.

    «80 новых комплексов введут в эксплуатацию в рамках реализации проекта «Безопасный город». Они фиксируют превышение скоростного режима, заезд на стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора. Уведомления о допущенном нарушении будут приходить автолюбителям как в письменном виде по почте, так и при помощи SMS через портал еGov. Как и прежде, в течение семи дней можно будет уплатить 50% от суммы штрафа», – рассказал на онлайн-брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций старший инспектор ОАП ДП Карагандинской области Едил Абилов.

    Всего с начала года в Карагандинской области произошло 275 ДТП. В результате аварий погибли 79 человек, более 300 получили различные травмы. По статистике, это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.


    Теги:
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