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80 новых автобусов должны приобрести автопарки Караганды

11 Февраля 2022 21:19
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80 новых автобусов должны приобрести автопарки Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Продолжить обновление автопарков, обеспечить качество обслуживания пассажиров потребовал аким Карагандинской области Женис Касымбек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Острая проблема – это работа общественного транспорта в крупных городах. Не соблюдается график выхода автобусов. К примеру, в областном центре 202 автобуса по плану, а выходит 150–170. В этом году должны приобрести порядка 80 автобусов. Для этого у нас есть свой автобусный завод. Принцип такой: автопарки меняют автобусы – получают маршруты, работают со старыми – не получают», – сказал глава региона на расширенном заседании акимата.

По информации акима Караганды Ермаганбета Булекпаева, по городу обновлено 60% пассажирского транспорта. Он сообщил, что с автопарками договорились о приобретении новых автобусов.

По сведениям управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в 2021 году в Караганде на маршруты запустили 40 новых автобусов отечественного производства, в Темиртау – 20, Жезказгане – 20, Сарани – 11.

Аким области также поручил ускорить переход на электронное билетирование.

«Это приведёт к легализации рынка. Будем знать точное количество пассажиров. Исходя из этого, сможем нормально субсидировать пассажирские перевозки», – отметил Женис Касымбек.

Кроме того, глава региона потребовал усилить работу областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

О развитии дорожной инфраструктуры доложил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саят Шаймин. По его словам, в этом году по области запланирован ремонт 1 336 км автодорог.

Продолжится реконструкция участков республиканских трасс Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал. Начнётся долгожданное обновление дороги Жезказган – Кызылорда.

Предстоит завершить ремонты на областных автодорогах Новодолинка – Шахан – Молодецкое, Нура – Шахтёр, Жартас – Долинка, Караганда – Уштобе – Курылыс, Осакаровка – Молодёжное. Будут построены дороги к мавзолеям Жошы-хана и Домбауыл.

Ещё один важный проект – реконструкция трассы между Нурой и Осакаровкой. В этом году начнутся работы на самом проблемном участке. Полностью обновить дорогу обещают в 2023 году.

По спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» продолжат приводить в порядок внутрипоселковые дороги.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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