80 несовершеннолетних попали в полицию в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские проводят профилактику правонарушений среди несовершеннолетних во время ночных рейдов по увеселительным заведениям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Увеселительные заведения, парки, скверы, переулки и дворы – в зоне внимания ювенальных полицейских все места возможного появления несовершеннолетних в ночное время, - сообщил старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы Алишер Калышев. - Для профилактики преступлений и правонарушений среди молодежи во время ночных рейдов сотрудники полиции проверили около ста развлекательных заведений практически во всех крупных населенных пунктах региона. Разгуливающих ночью подростков доставили в отделы полиции».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, за четыре дня профилактического мероприятия в органы внутренних дел за различные правонарушения полицейские доставили 80 несовершеннолетних. На учет поставили троих подростков и одну неблагополучную семью, в которой проживают двое детей. В шести случаях предотвратили употребление спиртных напитков.

Всего к административной ответственности привлекли 104 родителя и иных законных представителей.

«Во время рейдов мы также выявляем семьи, находящиеся в социально опасном положении, либо родителей, ведущих аморальный образ жизни. Такие семьи попадают под наш особый контроль. Совместно с управлениями образования, здравоохранения и социальной защиты населения мы стараемся оказывать им помощь в обучении, воспитании, трудоустройстве, а в некоторых случаях - для недопущения жестокого обращения с детьми - мы направляем их на медицинский осмотр», - отметил Алишер Калышев.