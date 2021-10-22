80% населения планируют вакцинировать от COVID-19 в Узбекистане до конца года

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане до конца года планируют вакцинировать от коронавируса до 80 процентов населения. Об этом сегодня в ходе открытого диалога в международном медиа-холле заявил вице-премьер Республики Узбекистан Бехзод Мусаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным спикера, из более 21 миллиона человек старше 18 лет в стране , которые должны быть вакцинированы, первую дозу препарата уже получили 60 % жителей.

«Единственный разумный способ борьбы против коронавируса – вакцинация населения. Это понимают и наши граждане. К концу года Узбекистан планирует охватить вакцинацией до 80 % вакцинируемого населения», - отметил Б. Мусаев.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения. С 29 сентября на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет вакциной Pfizer.