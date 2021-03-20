80 млн тенге штрафа заплатили нарушители карантина в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы по выявлению нарушений ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса продолжают работать в усиленном режиме. За ночь с 18 на 19 марта ими выявлено несколько заведений в разных районах города, которые пренебрегли постановлением главного санврача и допустили нарушения карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Так, кафе «Key Tawn», расположенное в районе Сарыарка, функционировало с нарушением установленного режима работы – после 22.00 часов. К тому же у персонала заведения отсутствовали маски.

В районе Байконыр выявили 4 субъекта предпринимательства, нарушившие карантинные ограничения. Гриль-бар «Пошашлычим» работал в неустановленное время, игровой клуб «Respawn» функционировал, несмотря на запрет. В числе нарушителей оказались кафе «Fakir» и лаундж-бар «Мята».

В районе Алматы караоке клуб «Шоколад» пренебрег наложенным запретом на работу, а бар «Панаехали» обслуживал посетителей после 22.00 часов.

Напомним, в период с 1 января по сегодняшний день районными управлениями СЭК за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 350 физических, юридических лиц на общую сумму порядка 80 000 000 тенге.

В отношении 47 субъектов предпринимательства, которые несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности за нарушения ограничительных и карантинных мер и за невыполнение предписания в специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана направлено 52 материала.