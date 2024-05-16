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    09:35, 16 Май 2024 | GMT +6

    80 млн кубометров паводковой воды из России направили в Камыш-Самарские озера в ЗКО

    вода озеро паводок
    Фото: Минводы

    80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет, передает агентство со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

    Работу по отправке паводковой воды в озера проводят специалисты областного филиала «Казводхоза». Камыш-Самарские озера являются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции.

    Основной источник воды в Западно-Казахстанской области - река Жайык (Урал). Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении «Казводхоза» Министерства водных ресурсов и ирригации.

    - Кроме того, специалисты «Казводхоза» начали направлять воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием. Также продолжаются работы по отправке воды в озеро Балхаш, в Каспийское море, - сообщила официальный представитель Минводы Молдир Абдуалиева.

    Теги:
    Паводки в России Минводы и ирригации РК Регионы Река Урал Вода Река Жайык Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Россия Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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