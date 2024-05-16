80 млн кубометров паводковой воды из России направили в Камыш-Самарские озера в ЗКО

80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет, передает агентство со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Работу по отправке паводковой воды в озера проводят специалисты областного филиала «Казводхоза». Камыш-Самарские озера являются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции.

Основной источник воды в Западно-Казахстанской области - река Жайык (Урал). Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении «Казводхоза» Министерства водных ресурсов и ирригации.