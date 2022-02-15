80 машин скопилось на границе Павлодарской и Карагандинской областей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области закрыта дорога от Баянаула до границы с Карагандинской областью из-за метели и плохой видимости в соседнем регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Павлодарской области 15 февраля действует штормовое предупреждение до 21 часа. На севере области ожидаются ночью сильный снег, днём - сильная метель, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днём на западе, юге области - порывы 23-28 метров в секунду», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

С 20:10 часов 14 февраля из-за ухудшения погоды в Карагандинской области (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кызылорда-Павлодар (1135-1206- й километры) от посёлка Шидерты до границы Карагандинской области для всех видов автотранспорта, добавили в ДЧС.

«В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодорога республиканского значения Калкаман-Баянаул-Умуткер- Ульяновский (138-231-й километры) от села Баянаул до границы Карагандинской области для всех видов автотранспорта», - отметили спасатели.

В районе посёлка Шидерты скопилось 80 единиц грузовых автомобилей, которые ехали в сторону Карагандинской области. В посёлке развернуты два пункта обогрева, организовано питание. Ехать через Нур-Султан водители отказываются.

Спасатели обнародовали номер своей горячей линии: 207-112.





Ф ото оперативного штаба ДЧС Павлодарской области.