80 машин скопилось на границе Павлодарской и Карагандинской областей
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области закрыта дорога от Баянаула до границы с Карагандинской областью из-за метели и плохой видимости в соседнем регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На территории Павлодарской области 15 февраля действует штормовое предупреждение до 21 часа. На севере области ожидаются ночью сильный снег, днём - сильная метель, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днём на западе, юге области - порывы 23-28 метров в секунду», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
С 20:10 часов 14 февраля из-за ухудшения погоды в Карагандинской области (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кызылорда-Павлодар (1135-1206-
«В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодорога республиканского значения Калкаман-Баянаул-Умуткер-
В районе посёлка Шидерты скопилось 80 единиц грузовых автомобилей, которые ехали в сторону Карагандинской области. В посёлке развернуты два пункта обогрева, организовано питание. Ехать через Нур-Султан водители отказываются.
Спасатели обнародовали номер своей горячей линии: 207-112.
Ф ото оперативного штаба ДЧС Павлодарской области.
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