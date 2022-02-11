80-летнюю женщину с переломом шейки бедра поставили на ноги врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы поставили на ноги 80-летнюю пациентку. Ей была проведена высокотехнологичная операция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Центральной городской клинической больницы, 80-летняя пациентка поступила в больницу с переломом шейки бедра.

Женщина два месяца находилась в постельном режиме, из-за чего у нее произошла атрофия мышц.

Пациентке провели сложную операцию - биполярное эндопротезирование правого тазобедренного сустава имплантатом - в рамках обязательного социального медицинского страхования.

«Материалы, из которых изготовляют современные эндопротезы суставов, обладают высокой прочностью и хорошей приживаемостью в организме человека. Срок их службы составляет в среднем 15-20 лет, а во многих случаях больные пользуются ими до 30 лет. При износе эндопротеза его заменяют новым. Операция длилась 45 минут, прошла успешно. На вторые сутки пациентка уже смогла сесть», - рассказал заведующий отделением ортопедии ЦГКБ Канат Таукелов.

По словам заведующей отделением реабилитации ЦГКБ Айгуль Турекуловой, сейчас пациентка проходит второй этап реабилитации на роботизированном ортопедическом тренажере «Локомат».

«Это высокотехнологичное оборудование позволяет восстановить утраченные навыки ходьбы в результате различных заболеваний: неврологических пациентов после инсульта, травмы спинного мозга, повреждения головного мозга, либо ортопедических больных после эндопротезирования тазобедренного, коленного суставов, травмы передней крестообразной связки и другие», - отметила Айгуль Турекулова.

Пациентка поблагодарила медиков.

«Очень сильно переживала за свое здоровье, думала, уже никогда не встану на ноги. Спасибо врачам, медсестрам за вашу теплоту и сердечность, за ваши старания, за ваш профессионализм», - сказала женщина.

Стоит отметить, что полученные пациентами высокотехнологичные медицинские услуги оплачиваются за счет средств ФСМС.