+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

80-летнюю женщину с переломом шейки бедра поставили на ноги врачи в Алматы

11 Февраля 2022 15:00
Поделиться:
80-летнюю женщину с переломом шейки бедра поставили на ноги врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы поставили на ноги 80-летнюю пациентку. Ей была проведена высокотехнологичная операция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новорожденного малыша в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Туристку из Казахстана сбили в Таиланде: ей помогают депутаты Nur Otan В Актау открылся филиал Западно-Казахстанского медуниверситета имени Оспанова ОСМС: На какую медпомощь могут рассчитывать имеющие статус «застрахован»

Как сообщили в пресс-службе Центральной городской клинической больницы, 80-летняя пациентка поступила в больницу с переломом шейки бедра.

Женщина два месяца находилась в постельном режиме, из-за чего у нее произошла атрофия мышц.

Пациентке провели сложную операцию - биполярное эндопротезирование правого тазобедренного сустава имплантатом - в рамках обязательного социального медицинского страхования.

«Материалы, из которых изготовляют современные эндопротезы суставов, обладают высокой прочностью и хорошей приживаемостью в организме человека. Срок их службы составляет в среднем 15-20 лет, а во многих случаях больные пользуются ими до 30 лет. При износе эндопротеза его заменяют новым. Операция длилась 45 минут, прошла успешно. На вторые сутки пациентка уже смогла сесть», - рассказал заведующий отделением ортопедии ЦГКБ Канат Таукелов.

По словам заведующей отделением реабилитации ЦГКБ Айгуль Турекуловой, сейчас пациентка проходит второй этап реабилитации на роботизированном ортопедическом тренажере «Локомат».

«Это высокотехнологичное оборудование позволяет восстановить утраченные навыки ходьбы в результате различных заболеваний: неврологических пациентов после инсульта, травмы спинного мозга, повреждения головного мозга, либо ортопедических больных после эндопротезирования тазобедренного, коленного суставов, травмы передней крестообразной связки и другие», - отметила Айгуль Турекулова.

Пациентка поблагодарила медиков.

«Очень сильно переживала за свое здоровье, думала, уже никогда не встану на ноги. Спасибо врачам, медсестрам за вашу теплоту и сердечность, за ваши старания, за ваш профессионализм», - сказала женщина.

Стоит отметить, что полученные пациентами высокотехнологичные медицинские услуги оплачиваются за счет средств ФСМС.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Новорожденного малыша в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Туристку из Казахстана сбили в Таиланде: ей помогают депутаты Nur Otan
В Актау открылся филиал Западно-Казахстанского медуниверситета имени Оспанова
ОСМС: На какую медпомощь могут рассчитывать имеющие статус «застрахован»
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
2 О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
3 Как будет выглядеть автогужевой мост в Семее
4 Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
5 Президенты Казахстана и России провели совместный брифинг для СМИ
6 В Казахстане пройдут учения коллективных сил ОДКБ
Читайте также
Молодая женщина родила тройню в Алматинской области
Комикс о знаковых событиях истории Казахстана презентовали в Алматы
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Как будет выглядеть автогужевой мост в Семее
Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
Президенты Казахстана и России провели совместный брифинг для СМИ
В Казахстане пройдут учения коллективных сил ОДКБ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив