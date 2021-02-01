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    22:15, 31 Январь 2021 | GMT +6

    80-летняя мастерица из Мангыстау возрождает древнее ремесло войлоковаляния

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    ТУЩЫКУДУК. КАЗИНФОРМ - Жительница села Тущыкудук Мангыстауского района Мангыстауской области Дамели Муканова удивляет соседей своими способностями. В свои в 80 лет она до сих пор изготавливает войлочные изделия для юрты по старинным технологиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата района.

    Комната рукодельницы - настоящий музей: ковры-алаша, войлочный ковер - текемет, шерстяная лента - баскур, желбау. Данным предметам домашнего обихода 50 лет. Несмотря на преклонный возраст, у Дамели апай отличное зрение. Она до сих пор работает без очков.

    «С 10-летнего возраста я, как и все дети того времени, из овечьей шерсти изготавливала шерстяные нити. Помогали старшим, заготавливали все для будущего ковра. А это адский труд. Не знали усталости, всегда работали. Нас с детства приучали к труду», - вспоминает Дамели Муканова.

    Дамели Муканова - мать-героиня - вырастила 10 сыновей и дочерей, бабушка 35 внуков и 20 правнуков. Она научила своих 7 невесток тонкостям данного ремесла и не устает делиться секретами.

    «Моя свекровь учила меня казахским традициям, культуре. Учила, как правильно держать иголку, вязать, как правильно работать с войлоком. Я эти уроки усвоила на всю жизнь. У моей свекрови очень хорошая память», - делится невестка Закон Заманбековна.

    Помимо рукоделия у Дамели апай другие заботы. Ежедневно ухаживает за скотом, в свободное время читает книги, а ночью рассказывает сказки внукам.


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    Культура Регионы Казахстана Общество История Казахстана Мангистауская область
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