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80-летний юбилей Мурата Ауэзова отметили в Алматы

13 Января 2023, 19:51
80-летний юбилей Мурата Ауэзова отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы состоялась встреча «Өткірдің жүзі», посвященная 80-летнему юбилею заслуженного деятеля Казахстана, ученого-культуролога Мурата Ауэзова. Министр культуры и спорта отметил, что творчество Мурата Ауезова является важным в популяризации духовно-культурных ценностей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

«Ваш нравственный творческий путь всегда будет путеводителем для подрастающего поколения. Желаю, чтобы Ваши произведения продолжали пополнять наше культурное народное наследие», - сказал Асхат Оралов.

В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта Асхат Оралов, представители творческой интеллигенции Олжас Сулейменов, Смагул Елубай, Торегельды Шарманов, Бакытжан Канапиянов, а также поэты и писатели, государственные и общественные деятели.

Участники встречи выразили теплые пожелания юбиляру и вручили памятные подарки.

Также была организована книжная выставка из Фонда национальной библиотеки РК «Өткірдің жүзі», посвященная деятельности и творчеству Мурата Ауэзова.


Фото: gov.kz


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