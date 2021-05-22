80-летний хирург оперирует в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 80 лет исполняется практикующему хирургу в Павлодарской области. Зинаида Раздорская работает в Иртышской районной больнице более 50 лет, провела свыше 10 тысяч операций и щедро делится своим опытом с молодыми врачами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В это лечебное учреждение Зинаида Николаевна пришла после окончания Семипалатинского государственного мединститута в 1969 году. Врач-хирург высшей категории освоила многие специализации: акушерство-гинекология, ЛОР, детская хирургия, травматология.

21 мая Зинаиде Раздорской исполнилось 80 лет, и она до сих пор оперирует.

Зинаида Николаевна помнит времена, когда приходилось стоять у операционного стола более пяти часов, борясь за жизнь пациента. Сейчас же, с внедрением новых технологий, таких как эндовидеохирургия, нагрузка значительно снизилась. И пациентов стало меньше с оттоком сельчан в города.

«Я считаю, что нельзя быть просто хирургом. Врач должен уметь также проводить акушерские операции, участвовать в лор-манипуляциях, – уверена доктор. – Из всей больницы больше всего переживаю за акушерство, потому что речь идет двух жизнях – матери и ребенка».

Отличное знание анатомии помогло сельскому хирургу спасти женщину с подозрением на разрыв матки. Из Иртышска ее отправили в Павлодар в сопровождении доктора, но в дороге, не доезжая до Актогая, у пациентки открылось обильное кровотечение. Зинаиду Николаевну вызвали в Актогай, где она провела сложную операцию с перевязкой внутренней подвздошной артерии.

Кроме того, женщине пришлось перелить более трех литров крови.

Еще один случай остался в памяти хирурга Раздорской.

«Самострел. Подросток. Пуля застряла в белом веществе мозга, – рассказала наша собеседница. – Я провела трепанацию черепа и удалила пулю. Этот мальчик уже вырос, живет и работает в Иртышске».

В те годы в совхозе Панфилова был операционный блок, куда однажды Зинаиду Николаевну срочно вызвали к попавшему в ДТП ребенку с переломом бедра и разрывом кишечника.

«Ждать санавиацию было долго, мы начали спасение мальчика, – вспоминает врач. – «Разрешили» все в брюшной полости, наложили гипс, привели в более-менее удовлетворительное состояние и отправили на самолет».

Очень сложным был случай спасения руки механизатору. Конечность висела на кровеносном сосуде, а кости развалились. С этим пациентом пришлось тоже повозиться. Потом он проходил лечение в Алматы. Мужчина потерял часть двигательных функций в руке, но самое главное – ее не пришлось ампутировать.

«Как-то привезли агонизирующего больного с ранением в сердце, – делится воспоминаниями хирург. – Мы быстро его взяли на стол, вскрыли грудную клетку. Я взяла в руки его сердце, кровь хлынула фонтаном. Наложила четыре шва, и кровотечение прекратилось. Послеоперационный период был очень тяжелый, но мужчина выжил, сейчас живет в РФ».

Своим начинающим коллегам Зинаида Раздорская советует: делайте все для спасения человека и будьте терпеливыми к пациентам.

«В нашей Иртышской больнице сложились хорошие отношения с молодыми врачами, – говорит собеседница. – Я охотно делюсь с ними опытом. Ко мне обращаются не только хирурги, но и доктора других специальностей».

Она и сейчас проводит как плановые, так и экстренные операции жителям Иртышского и соседних Актогайского и Железинского районов, куда часто выезжает по просьбам своих коллег.

Единственный сын Зинаиды Николаевны тоже хирург, только челюстно-лицевой. Он доктор медицинских наук, профессор, работает в Алтайском государственном мединституте в Барнауле.

В управлении здравоохранения области рассказали, что многолетний труд Зинаиды Николаевны отмечен многими медалями и почетными грамотами. В 2019 году ко Дню медицинского работника сельский хирург стала победителем в номинации «Золотой скальпель Павлодарской области».

Зинаида Раздорская пользуется большим уважением не только у жителей Иртышского района, но и за его пределами.

За годы своей трудовой деятельности доктор сдала свыше 50 литров крови и ее компонентов, иногда даже своим же пациентам сразу же после операции.