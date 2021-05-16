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    14:38, 16 Май 2021 | GMT +6

    80-летней японке по ошибке ввели две дозы вакцины за сутки

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сотрудник больницы города Тоёхаси префектуры Айти в центральной части Японии 15 мая ошибочно ввел вторую дозу вакцины американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech 80-летней местной жительнице, которая в этот же день получила первую дозу препарата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС и ИА Kyodo.

    По данным агентства Kyodo, врач не стал проверять удостоверение личности женщины, привитой до этого другим медработником. При этом повторная вакцинация не вызвала у нее побочных эффектов, однако сотрудники больницы продолжают наблюдать за состоянием пожилой пациентки.

    Согласно рекомендации Pfizer и BioNTech, введение двух доз вакцины консорциума должно осуществляться с трехнедельным интервалом.

    Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили только 1,2 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1% населения). 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории 400 тыс. человек вкололи первую дозу, а 15 тысяч – две.


    Теги:
    Япония Вакцинация Мировые новости
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