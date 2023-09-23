80-летие писателя Оралхана Бокея отметили в Нацмузее РК

В Национальном музее РК вспомнили творческий путь и произведения писателя Оралхана Бокея, передает МИА «Казинформ».

Рассказать о близком человеке пришла родная сестра литератора Галия Бокейкызы, помимо этого участники смогли узнать больше о его жизни, просмотрев документальный фильм.

- Сегодняшняя встреча посвящена писателю-публицисту Оралхану Бокею. Национальный музей Республики Казахстана проводит подобные мероприятия на постоянной основе. Основной целью является популяризация творческого наследия писателя. Сегодня мы рассмотрели и обсудили творчество писателя, а его родная сестра рассказал о жизни и творческой деятельности Оралхана Бокея. Мы считаем, что школьникам понравится формат живого общения, информация будет восприниматься проще и с большим интересом, – пояснил ученый секретарь Национального музея Республики Казахстан Саялбек Гиззатов.

Фото: Виктор Федюнин / МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие молодые поэты-писатели, учащиеся столичных школ и высших учебных заведений, преподаватели казахского языка и литературы столичных школ, методисты и учителя методического центра департамента образования города Астаны.

Одним из главных гостей вечера стала родная сестра писателя Галия Бокейкызы. Она поделилась воспоминаниями о своем брате и рассказала, что творения Оралхана Бокея приобщают молодежь к добродетели.

- Как вы знаете, Оралхан - писатель не одного региона, а мирового уровня. Празднование 80-летия началось в мае в родном Усть-Каменогорске и продолжается круглый год. Завершится айтом республиканских поэтов. Ежегодно проводятся республиканские чтения и научные конференции. В основном произведения Оралхана близки молодому поколению. В них прославляются воспитание в семье, роль родителей и традиции, – сказала Галия Бокейкызы.

Фото: Виктор Федюнин / МИА «Казинформ».

Уже первый опубликованный сборник помог писателю обрести популярность. Это были повести и рассказы в сборнике «Камшыгер», 1970 год. Вслед за ним появились и другие: «Плеяды» (1971 г.), «Где ты, жеребенок белолобый?» (1973 г.), «Ледниковые горы» (1975 г.). На русский язык переведены его сборники повестей и рассказов: «След молний» (1978 г.), «Поющие барханы» (1981 г.), «Крик» (1984 г.), «Поезда проходят мимо» (1985 г.), «Человек-олень» (1987 г.).

Фото: Виктор Федюнин / МИА «Казинформ».