80-летие писателя-модерниста Аскара Сулейменова отметили в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая в Алматы прошел торжественный вечер памяти писателя, драматурга, критика Аскара Сулейменова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету «Egemen Qazaqstan».

В творческой и душевной атмосфере исторического храма культуры нашей страны собрались почитатели таланта писателя, единомышленники-соратники и представители молодежи. Зрители, затаив дыхание, слушали отрывки из его произведений, песни в личном исполнении, фрагменты кинофильмов. Ведущим и режиссёром-постановщиком вечера памяти выступил сын знаменитого писателя - режиссер, сценарист, актёр, тележурналист, продюсер, музыкант Али Шер Сулеймен.

«Сегодня в зале присутствует поколение 60-х, люди, обладающие ярчайшим нравственным свечением, свет которого они всю свою жизнь дарили и дарят нашей духовной свободе мыслей и, конечно же, нашей Независимости, которую мы сегодня бережем. Я благодарен поколению 60-х, которое воспитало нас на нравственных принципах. Убежден, что благодаря этому наша страна обрела один из внутренних стержней суверенитета и высокой культуры», - отметил Али Шер Сулеймен.

Писатель-модернист Аскар Сулейменов своим творчеством оказал большое влияние на современников. Его литература призывала к свободе, сохранению исторических корней, национальной самобытности. Наследие Аскара Сулейменова включает в себя множество переводов. Благодаря его трудам казахоязычному читателю стали доступны произведения Эрнеста Хемингуэя, Михаила Булгакова, Бертольда Брехта, Томаса Карлейля, Теннесси Уильямса.

Трудно представить себе современную казахскую литературу и искусство Казахстана без творчества Аскара Сулейменова.

Али Шер Сулеймен зачитал поздравительные письма от Председателя Сената Парламента РК Касыма-Жомарта Токаева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетова.

На сцену с поздравлениями выходили директор ГАТОБ имени Абая А. Калиева, дочь юбиляра К. Сулейменова, Д. Жолжаксынов, близкие и родные, а также Мурат Ауэзов, Омирзак Айтбаев, Гадильбек Шалахметов и многие другие.

Вечер продолжился концертными номерами из любимых произведений Аскара Сулейменова. На сцене выступили оркестр народных инструментов имени Курмангазы, симфонический оркестр ГАТОБ имени Абая, Заслуженный деятель РК Сундет Байгожин и ведущая солистка оперы ГАТОБ имени Абая Зарина Алтынбаева.

Напомним, в Казахстане проходит серия мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения выдающегося писателя-драматурга, лауреата Государственной премии Республики Казахстан Аскара Сулейменова.