80-летие Оралхана Бокея масштабно отметили на родине писателя

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этом году исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося писателя, драматурга, журналиста Оралхана Бокея. Мероприятия по празднованию юбилея писателя начались в его родном Катон-Карагайском районе ВКО, передает МИА «Казинформ».



B рамках масштабного празднования юбилея, были инициированы Фондом устойчивого развития сельских территорий и поддержаны бизнесменами Катон-Карагайского района. Главным событием юбилея является открытие дома-музея Оралхана Бокея в селе Шынгыстай, где прошло детство писателя. Здесь Фонд при финансовой поддержке учредителя Серика Толукпаева выкупил дом, где жил Оралхан Бокей, и организовал музей. В Фонде уверены, что музей не только будет пропагандировать творчество драматурга среди туристов, но будет способствовать повышению туристического потенциала региона.

«Когда мы думаем о Катон-Карагае, мы сразу вспоминаем Оралхана Бокея. Это писатель, воспевший красоту этого места и природу Тумсы. Поэтому достойно отметить его юбилей – это честь для нас. Фонд выделил средства в размере 10 млн тенге, выкупил дом детства писателя и превратил его в музей, который был передан государству. Празднование 80-летия Оралхана Бокея пройдет на республиканском и международном уровне. Спонсорами выступили предприниматели Катон-Карагая», – сказал Серик Жунусов, руководитель Фонда устойчивого развития сельских территорий.

На празднование юбилея на родине писателя собрались друзья, поэты, земляки, которые вдохновлялись произведениями Бокея. Они приняли участие в открытии бюста и сквера имени писателя. В селе Шынгыстай была организована выставка-пленэр «Төр Алтай бояулары». Художники выполнили более 50 этюдов и подарили готовые работы музею О. Бокея.

Впечатлениями в целом о празднике поделился почетный гражданин Катон-Карагайского района Жәнібек Қызыров.

«Оралхан Бокей – гордость казахстанской общественности. Мероприятие, посвященное памяти Оралхана Бокея, несомненно, поднимет настроение катон-карагайцам. Мы должны не только гордиться нашими талантливыми ребятами, но и чаще проводить такие встречи, чтобы их жизнь и судьба стали примером подрастающему поколению!»- сказал Қызыров.

Вечер предваряла презентация, где были представлена новая книга под названием «Шолпандай таң алдына туып – батты». Также были вручены медали «Оралхан Бөкейге 80 жыл». Далее все гости наслаждались соревнованием по аламан байге. Юбилей завершился большим гала-концертом с участием отечественных звезд.