80 лет Жамбылской области – история в архивных фотографиях и документах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выставкой фотографий и уникальных документов по истории жамбылского региона отмечают в Таразе юбилей Государственного архива Жамбылской области, которому исполняется 80 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный архив Жамбылской области образован в 1939 году вместе с образованием Жамбылской области. Здесь содержатся более трех тысяч фондов и около полумиллиона единиц хранения. Хранятся ценные для историков документы Аулиеатинского периода 1917 - 1920 годов, а также периода становления и развития Жамбылской области. Архив сейчас проходит процесс модернизации и перевода документов в цифровой формат.





Выставка под названием «Архив – сокровищница истории» организована в рамках программных статей Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи».

В экспозиции представлены как исторические документы, так и работы фотокорреспондентов Орлика Кима и Тлеумагамбета Елемисова, работавших некогда в областных газетах «Знамя труда» и «Еңбек туы». Их каждодневный труд позволил создать фотолетопись повседневной жизни региона, исторических моментов, а также выдающихся личностей, которые жили или бывали на жамбылской земле. Каждая фотография сопровождается описанием, архивными сведениями и воспоминаниями очевидцев.





Кроме того, на выставке демонстрируются исторические фотографии из личных архивов жамбылцев – в частности, из семейного архива фотокорреспондента нынешней газеты «Знамя труда» Юрия Кима, продолжающего дело своего знаменитого отца.

Открывает выставку исторический документ об образовании Джамбульской (Жамбылской) области: «Указом Верховного Совета СССР от 14 октября 1939 года образована Джамбульская область с центром в городе Джамбуле, куда вошли Джамбульский, Таласский, Свердловский, Меркенский, Луговский, Сары-Суйский районы, а также Чуйский, Курдайский и Красногорский».





Все вехи и этапы истории края, истории страны представлены в фотографиях и документах. Здесь и Великая Отечественная война, во время которой жамбылцы активно собирали помощь фронту, отправлялись в бой и после помогали восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство, отстраивать города и поселки. Здесь и самоотверженный труд на благо Родины жамбылцев – хлеборобов, свекловичниц, рабочих, фосфорщиков, учителей, строителей, музыкантов, писателей – знаменитый акын Кенен Азербаев, Герой Социалистического Труда Нурмолда Алдабергенов, дважды Герой Социалистического Труда Жазылбек Куанышбаев, Измухамед Едильбаев, Асанбай Аскаров, Бименде Саудакасов и другие.

«На выставке опубликованы исторические снимки. Фотография Динмухамеда Конаева во время рабочего визита. Вручение в 1967 году высшей награды - «Ордена Ленина» труженикам региона за выдающиеся достижения в труде. Открытие в 1978 году Новоджамбулского фосфорного завода – крупнейшего в стране. Встреча с народным батыром, нашим земляком-писателем Бауыржаном Момышулы, приезд Юрия Никулина и Людмилы Гурченко. Михаил Ткаченко, который первым возглавил наш регион в трудные довоенные и военные годы, до 1945 года. Хасан Бектурганов, который был главой жамбылского региона в благополучные 70 - 80-е годы и возглавлял область рекордный срок 11 лет - с 1972 по 1983 годы. Именитые спортсмены, первые визиты Елбасы, а также документ от 8 января 1997 года о возвращении областному центру исторического названия «Тараз», подписанный Нурсултаном Назарбаевым. Иллюстрация мемориального комплекса «Подвиг», куда внесены имена всех жамбылцев ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта. Целая эпоха оживает в этих снимках и документах», - рассказал представитель отдела научно-справочного аппарата и публикаций государственного архива Жамбылской области Сагындык Зейнуллаулы

Выставка в здании областного Государственного архива продлится до конца года, вход бесплатный.



































