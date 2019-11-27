+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -6 °С
USD 386.49 EUR 425.68
RUB 6.04 CNY 54.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

80 лет Жамбылской области – история в архивных фотографиях и документах

27 Ноября 2019 19:38
Поделиться:
80 лет Жамбылской области – история в архивных фотографиях и документах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выставкой фотографий и уникальных документов по истории жамбылского региона отмечают в Таразе юбилей Государственного архива Жамбылской области, которому исполняется 80 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Появление Золотой Орды предопределило политическую историю Европы и Азии - Айрат Ситдиков
Неизвестные ранее петроглифы помог отыскать жамбылским историкам корреспондент Казинформа Памятник  Исатаю Тайманову установили в Атырауской области В Рязанской области РФ установили памятный камень султану Ораз-Мухаммеду

Государственный архив Жамбылской области образован в 1939 году вместе с образованием Жамбылской области. Здесь содержатся более трех тысяч фондов и около полумиллиона единиц хранения. Хранятся ценные для историков документы Аулиеатинского периода 1917 - 1920 годов, а также периода становления и развития Жамбылской области. Архив сейчас проходит процесс модернизации и перевода документов в цифровой формат.


Выставка под названием «Архив – сокровищница истории» организована в рамках программных статей Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи».

В экспозиции представлены как исторические документы, так и работы фотокорреспондентов Орлика Кима и Тлеумагамбета Елемисова, работавших некогда в областных газетах «Знамя труда» и «Еңбек туы». Их каждодневный труд позволил создать фотолетопись повседневной жизни региона, исторических моментов, а также выдающихся личностей, которые жили или бывали на жамбылской земле. Каждая фотография сопровождается описанием, архивными сведениями и воспоминаниями очевидцев.


Кроме того, на выставке демонстрируются исторические фотографии из личных архивов жамбылцев – в частности, из семейного архива фотокорреспондента нынешней газеты «Знамя труда» Юрия Кима, продолжающего дело своего знаменитого отца.

Открывает выставку исторический документ об образовании Джамбульской (Жамбылской) области: «Указом Верховного Совета СССР от 14 октября 1939 года образована Джамбульская область с центром в городе Джамбуле, куда вошли Джамбульский, Таласский, Свердловский, Меркенский, Луговский, Сары-Суйский районы, а также Чуйский, Курдайский и Красногорский».


Все вехи и этапы истории края, истории страны представлены в фотографиях и документах. Здесь и Великая Отечественная война, во время которой жамбылцы активно собирали помощь фронту, отправлялись в бой и после помогали восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство, отстраивать города и поселки. Здесь и самоотверженный труд на благо Родины жамбылцев – хлеборобов, свекловичниц, рабочих, фосфорщиков, учителей, строителей, музыкантов, писателей – знаменитый акын Кенен Азербаев, Герой Социалистического Труда Нурмолда Алдабергенов, дважды Герой Социалистического Труда Жазылбек Куанышбаев, Измухамед Едильбаев, Асанбай Аскаров, Бименде Саудакасов и другие.

«На выставке опубликованы исторические снимки. Фотография Динмухамеда Конаева во время рабочего визита. Вручение в 1967 году высшей награды - «Ордена Ленина» труженикам региона за выдающиеся достижения в труде. Открытие в 1978 году Новоджамбулского фосфорного завода – крупнейшего в стране. Встреча с народным батыром, нашим земляком-писателем Бауыржаном Момышулы, приезд Юрия Никулина и Людмилы Гурченко. Михаил Ткаченко, который первым возглавил наш регион в трудные довоенные и военные годы, до 1945 года. Хасан Бектурганов, который был главой жамбылского региона в благополучные 70 - 80-е годы и возглавлял область рекордный срок 11 лет - с 1972 по 1983 годы. Именитые спортсмены, первые визиты Елбасы, а также документ от 8 января 1997 года о возвращении областному центру исторического названия «Тараз», подписанный Нурсултаном Назарбаевым. Иллюстрация мемориального комплекса «Подвиг», куда внесены имена всех жамбылцев ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта. Целая эпоха оживает в этих снимках и документах», - рассказал представитель отдела научно-справочного аппарата и публикаций государственного архива Жамбылской области Сагындык Зейнуллаулы

Выставка в здании областного Государственного архива продлится до конца года, вход бесплатный.










Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, История Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив