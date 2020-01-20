80-квартирный жилой дом сдали в эксплуатацию в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередной многоквартирный жилой дом сдан в эксплуатацию в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной церемонии вручения ключей новоселам в новом, только еще строящемся, 15 микрорайоне областного центра принял участие аким города Тараза Айтказы Карабалаев. Он отметил, что квартиры в этом арендном жилом доме без права выкупа предназначены для людей, которые долгие годы стояли в очереди на жилье.

Строящийся по программе «Нұрлы жер» 15 микрорайон уже в ближайшей перспективе обещает стать новым культурно-деловым центром города. На территории в 362 га разместятся коммерческие, социальные и административно-деловые объекты, жилые дома, парки и скверы. Микрорайон рассчитан на проживание в нем более 30 тысяч человек. По плану предусмотрено возведение Дворца бракосочетаний, Конгресс-холла, спортивных сооружений, ЦОНа. Планируются и коммерческие объекты - ледовый каток, Дом приемов, финансовый центр.





Как пояснили в пресс-службе акима города Тараза, в 15 микрорайоне запланировано строительство 280 многоквартирных и 969 частных жилых домов, что во многом позволит удовлетворить жилищные запросы горожан.

В 2018 году было сдано 26 домов на 1 300 квартир. В 2020 году, ко Дню Конституции, в Таразе ввели в эксплуатацию девять многоэтажных жилых домов, построенных в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер». 720 новоселов, большинство из которых многодетные и неполные семьи, получили квартиры по программам «Нұрлы жер», «7-20-25», и «Бақытты отбасы». При этом аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов отметил в своем выступлении, что жилье остается актуальной проблемой во все времена. «С ростом численности населения увеличивается и спрос на жилье, - сказал он. - За годы независимости в нашей стране под руководством Главы государства проведена большая работа по обеспечению казахстанцев жильем. На месте строящегося в Таразе нового 15-го микрорайона буквально несколько лет назад была открытая степь, а сейчас эта окраина города превращается в современный микрорайон».

По данным пресс-службы акима Жамбылской области, по поручению Президента Республики Казахстан обеспечить население доступным жильем в регионе проводится масштабная работа. Всего в 2019 году в Таразе по программе «Нұрлы жер» было сдано в эксплуатацию 16 домов, или 1 280 квартир. На 2020 год запланировано строительство 19 домов. По программе «Бақытты отбасы» многодетным семьям выдано 323 квартиры. На сумму 1,36 млрд тенге приобретено 144 квартиры на вторичном рынке.





Кроме того, для нужд малообеспеченных и многодетных семей будет введено в строй восемь общежитий, состоящих из полноценных двухкомнатных квартир площадью каждая 35 - 40 квадратных метров (зал, спальная комната, кухня, туалет и ванная).

На сегодняшний день в микрорайоне «Карасу» города Тараза введено в эксплуатацию четыре социальных общежития, предназначенных для многодетных семьей. Строятся еще четыре таких общежития в микрорайоне «Арай».

В Жамбылской области в очереди на жилье всего стоят 18 565 человек, в том числе 1 784 многодетные семьи и 8 593 гражданина из социально уязвимых слоев населения.







