80% коррупционных преступлений регистрируется по рапорту должностных лиц – Асет Исекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Усилить профилактику коррупционных преступлений призвал помощник Президента РК — секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководство страны неоднократно подчеркивало важность привлечения общественности к вопросам противодействия коррупции. Здесь тоже наблюдаются позитивные сдвиги среди правоохранительных органов. Надо отметить, что Агентство здесь на передовых позициях. Но, конечно, еще много предстоит сделать», - сказал Асет Исекешев, выступая на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам 1-го полугодия 2021 года.

В связи с этим помощник Главы государства отметил необходимость выстраивания четкого алгоритма взаимодействия с институтами гражданского общества.

«Начало работы есть - активно работают от «Адалдык аланы», начали работать стимулы для обращения граждан о фактах коррупции, приняты меры по повышению вознаграждения, по защите лиц, сообщающих о коррупции. Вместе с тем, на сегодня 80% коррупционных преступлений регистрируется по рапорту должностных лиц. Поэтому, на наш взгляд, важными результатами работы здесь в Агентстве должны стать активное участие населения в противодействии коррупции, улучшение общей превенции и в целом усиление профилактики, чтобы не допустить ущерба государству. Здесь нельзя допустить перегибов», - резюмировал Асет Исекешев.