80% казахстанских женщин обращаются к врачам с начальной стадией рака шейки матки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) Диляра Кайдарова призвала казахстанских женщин своевременно проходить скрининг на рак шейки матки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данная болезнь излечима стопроцентно. Во всем мире идет снижение заболеваемости раком шейки матки. Но, к сожалению, в Казахстане, несмотря на то, что мы 12 лет проводим скрининги, число случаев заболевания увеличивается. Но что радует нас, онкологов, – увеличивается количество первых стадий. Уже 80% женщин к нам приходят с первой начальной стадией, когда мы можем сохранить орган и провести органосохраняющую операцию, продлить жизнь. Если у женщины был рак шейки матки, но мы сохранили шейку, то через 5 лет разрешаем женщине забеременеть», - пояснила Диляра Кайдарова.

Она также ответила на вопрос о том, как пандемия повлияла на выявление рака шейки матки.

«Во время пандемии у нас были закрыты поликлиники. Многие пациенты не ходили на скрининги. Но когда в сентябре ситуация по коронавирусу уже стабилизировалась, мы выезжали в регионы, призывали проходить скрининги, осмотр. Количество посещаемости было снижено. Сейчас охват скрининга составил всего 70%. Поэтому просьба: можно в поликлинике предварительно записаться на осмотр, чтобы пройти скрининг. Сейчас такая ситуация, что нужно беречь себя, но не нужно забывать о том, что рак не дремлет. Коронавирус – инфекция, о которой мы знаем, как себя беречь. Но рак не дремлет. Нужно обязательно проходить все исследования», - добавила председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) Диляра Кайдарова.

Ранее Диляра Кайдарова отметила , что Казахстан находится в очереди по поставке вакцины против рака шейки матки. Она может поступить в нашу страну только в 2022 году.



