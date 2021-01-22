80% казахстанских женщин обращаются к врачам с начальной стадией рака шейки матки
«Данная болезнь излечима стопроцентно. Во всем мире идет снижение заболеваемости раком шейки матки. Но, к сожалению, в Казахстане, несмотря на то, что мы 12 лет проводим скрининги, число случаев заболевания увеличивается. Но что радует нас, онкологов, – увеличивается количество первых стадий. Уже 80% женщин к нам приходят с первой начальной стадией, когда мы можем сохранить орган и провести органосохраняющую операцию, продлить жизнь. Если у женщины был рак шейки матки, но мы сохранили шейку, то через 5 лет разрешаем женщине забеременеть», - пояснила Диляра Кайдарова.
Она также ответила на вопрос о том, как пандемия повлияла на выявление рака шейки матки.
«Во время пандемии у нас были закрыты поликлиники. Многие пациенты не ходили на скрининги. Но когда в сентябре ситуация по коронавирусу уже стабилизировалась, мы выезжали в регионы, призывали проходить скрининги, осмотр. Количество посещаемости было снижено. Сейчас охват скрининга составил всего 70%. Поэтому просьба: можно в поликлинике предварительно записаться на осмотр, чтобы пройти скрининг. Сейчас такая ситуация, что нужно беречь себя, но не нужно забывать о том, что рак не дремлет. Коронавирус – инфекция, о которой мы знаем, как себя беречь. Но рак не дремлет. Нужно обязательно проходить все исследования», - добавила председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) Диляра Кайдарова.Ранее Диляра Кайдарова отметила, что Казахстан находится в очереди по поставке вакцины против рака шейки матки. Она может поступить в нашу страну только в 2022 году.