80% казахстанцев готовы вносить вклад в решение проблемы изменения климата – ПРООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программа развития ООН в Казахстане презентовала результаты социологического опроса об осведомленности казахстанцев об изменении климата. Так, 80% казахстанцев готовы вносить вклад в решение проблемы изменения климата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. постоянного представителя Программы развития ООН в РК Сухроб Ходжиматов отметил, что сегодня климатические изменения оказывают влияние на все страны. По оценкам ООН, почти 85% всех бедствий в последнее десятилетие были вызваны экстремальными погодными и климатическими явлениями.

«В Казахстане изменение климата наносит урон сельскохозяйственному сектору, водным ресурсам, пастбищам и лесам. Ожидается, что более 50% нынешней ледниковой массы Казахстана будет потеряно к 2100 году. Стихийные бедствия, связанные с климатом, такие как сели, наводнения и засуха и лесные пожары увеличатся по частоте и масштабу. Согласно прогнозам, климатические изменения могут привести к резкому сокращению водных ресурсов, что станет результатом нехватки воды во всех 8 бассейнах страны», - сказал на презентации социологического опроса и.о. постоянного представителя ПРООН.

Спикер отметил, что ПРООН оказывает непосредственную поддержку более чем 100 странам, включая Казахстан, в усилении действий по борьбе с изменением климата.

«К 2050 году урожайность пшеницы может снизиться до 49%. Однако разрушительные прогнозы по климату, с которыми сталкивается Казахстан и мир в целом, не неизбежны. Климатические вызовы сегодня дают возможность переосмыслить наши стратегии развития, выбирая курс устойчивого «зеленого» роста. В Казахстане мы являемся ведущим партнером Правительства в вопросах адаптации и предотвращения климатических изменений, оказываем содействие в вопросах низкоуглеродного развития, повышения энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии, рационального использования уникальных природных ценностей и сохранения биоразнообразия и экосистем», - добавил Сухроб Ходжиматов.

Что касается самого опроса, в исследовании приняли участие 2168 человек из всех регионов Казахстана.

Большинство опрошенных считают, что на изменение климата сильно влияет человеческий фактор. Так, 72,20% опрошенных уверены, что деятельность человека оказывает «высокое воздействие» или «значительное воздействие» на климат. Однако больше половины респондентов низко оценивают информированность населения об адаптационных мерах к последствиям изменения климата (61,15%).

По сравнению с исследованиями 2012 и 2020 годов, в этом году наблюдается незначительный спад интереса людей к проблеме изменения климата. В ПРООН считают, что это обусловлено влиянием мощных внешних факторов, имеющих место в мире, начиная с 2020 года.

Несмотря на некоторый спад интереса к проблематике исследования, следует отметить, что он остается стабильным, люди обладают определенной активностью к поиску такой информации, более того, готовы лично участвовать в реализации соответствующих мер.

Значительное количество жителей (около 80%) готовы предпринимать самостоятельные усилия для улучшения экологической ситуации в стране – придерживаться осознанного потребления, сокращать использование ресурсов, сортировать отходы.