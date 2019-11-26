80% госуслуг будут доступны населению через интернет до конца года – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о о планах по автоматизации госуслуг на ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца года уже 80% госуслуг будут доступны населению через интернет. Перед нами стоит задача довести этот показатель до 90%. Согласно программе «Цифровой Казахстан» в 2020 году Казахстан в индексе развития электронного правительства ООН должен занять 28 позицию. Сегодня мы на 39 месте. Нужно предпринять меры по достижению индикатора. Мы идем к тому, чтобы оказывать госуслуги быстро, качественно и удобно для людей», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Однако, по его словам, есть ряд вопросов, на которые нужно обратить внимание.

«В мире возрастает роль цифровых технологий в предоставлении государственных сервисов. Сегодня широко используется мобильный интернет. Через eGov mobile доступно всего 31 госуслуга, а это порядка 4 %. В этой связи поручаю форсировать работу по расширению перечня госуслуг, доступных населению через мобильные устройства. Бесперебойное оказание госуслуг на портале электронного правительства - одна из приоритетных задач, однако в этом году со стороны госорганов допущено порядка 130 системных сбоев, вызвавших обоснованную критику со стороны граждан. Основная доля таких сбоев приходится на Министерство внутренних дел и Комитет правовой статистики», - отметил Премьер.

В целях усиления контроля и мониторинга для бесперебойной работы электронных систем глава Правительства поручил на уровне каждого уполномоченного органа закрепить персональную ответственность за курирующим заместителем первого руководителя.

«План интеграции информсистем затрагивает все госорганы и рассчитан на 2019-2020 годы. Из запланированных в этом году работ выполнена лишь половина. Оставшиеся 50 % интеграции связаны с некачественным спланированным бюджетом. Министерствам финансов, энергетики, экологии, внутренних дел нужно подтянуться и обеспечить до конца года 100 % исполнения плана. Создание единой платформы интернет ресурсов госорганов позволит объединить разрозненные сайты госорганов на одной площадке. Эта мера отвечает международным стандартам. В связи с этим поручаю всем центральным госорганам завершить переход на единую платформу до конца текущего года. Деятельность госкорпорации, как единого провайдера госуслуг, требует постоянного мониторинга и поиска новых механизмов развития», - подчеркнул А. Мамин.

«В этой связи министерствам цифрового развития, внутренних дел целесообразно проработать вопрос масштабирования формата работы цифровых и миграционных ЦОНов во все действующие ЦОНы. Госкорпорации для граждан необходимо проработать инструменты дистанционного обучения для граждан в малых городах и селах. В целом эти меры позволят повысить востребованность электронных услуг», - добавил Премьер.