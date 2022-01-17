80 единиц опиата героина задержано на блокпосту в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинскими полицейскими за незаконный сбыт гашиша задержан 36-летний водитель одного из государственных учреждений областного центра. Кроме того, три факта незаконного хранения наркотических веществ выявлено в ходе проверок на блокпостах Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области, в период чрезвычайного положения на территории страны сотрудниками подразделения при проведении оперативно-рjзыскных мероприятий был задержан 36-летний житель города Кокшетау, который, по информации оперативников, сам употребляет и занимается сбытом гашиша. Мужчина является водителем одного из государственных учреждений областного центра.

«В ходе задержания по месту жительства сбытчика было обнаружено вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Назначена экспертиза. В отношении задержанного начато досудебное производство по ч.1 ст. 297 УК РК (незаконный сбыт наркотических средств). Вместе с тем, стражами порядка были выявлены семь фактов незаконного хранения наркотических веществ, в том числе три факта на блокпостах областного центра», - рассказала старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области майору полиции Разия Курсанова.

«Хотелось бы отметить, что в период чрезвычайного положения на территории Республики наркодилеры воспользовались ситуацией и стали сбывать сильнодействующий опийный анальгетик «с рук» по завышенным ценам. Так, одну пластину отмеченного лекарственного препарата сбывали за 10 тысяч тенге, тогда как до периода ЧП те же наркодилеры продавали его за 2000-2500 тысячи тенге», - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов.

Так, на въезде в город Кокшетау, на одном из блокпостов была остановлена автомашина 32-летнего местного жителя, у которого было обнаружено и изъято 80 единиц лекарственного препарата, являющегося синтетическим опиатом героина.