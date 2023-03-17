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80% детей переносят корь легко - врач

17 Марта 2023, 18:43
80% детей переносят корь легко - врач Фото: iStock

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 80% детей переносят корь в легкой форме, сообщила врач-инфекционист многопрофильной городской больницы №3 города Астаны, доктор медицинских наук Динагуль Баешова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в сезон подъема заболеваемости корью и с учетом того, что очень много людей, которые отказываются от вакцинации, нужно быть очень осторожным. Корь достаточно тяжелое заболевание, потому что вызывает осложнения специфические в виде менингита, энцефалита, пневмонии и не специфические - отита, ларинготрахеита и бактериальной пневмонии. Поэтому надо быть очень внимательными, вы должны убедиться, что ваш ребенок получил вакцинацию. Если не вакцинироваться, то нужно с педиатром решить вопрос вакцинации. 80% детей переносят ее легко. Все больные легкой и средней степени тяжести лечатся дома», - сказала Динагуль Баешева во время брифинга в Службе коммуникаций города Астаны.

Также по словам врача, во всем мире накоплен обширный опыт по применению коревой вакцины. Динагуль Баешева подчеркнула, что она очень безопасна и эффективна. Коллективный иммунитет против кори формируется исключительно в условиях очень высокого уровня охвата вакцинацией.

Врач также во время брифинга пояснила, как протекает корь среди детей и о профилактике болезни.

Ранее в Минздраве заявили, что в Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори.


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