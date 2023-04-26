80% детей охвачены дошкольным воспитанием в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане 80% детей охвачены дошкольным воспитанием. Об этом сообщил руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев на заседании постоянной комиссии городского маслихата по вопросам социально-культурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в столице в 507 дошкольных организациях воспитываются 67 730 детей. По данным Национального бюро статистики, по состоянию на 1 января 2021 года естественный прирост численности детей в возрасте до 6 лет в городе составил 23 448, и за счет миграции 3 115. Сейчас в очереди на детсад стоят 23 746 столичных детей. В связи с ростом численности населения спрос на места в детсадах ежегодно растет. Ежедневно подается 90-100 заявлений. По итогам прошлого года дошкольным образованием было охвачено 80% детей», – сказал К.Сенгазыев.

По его словам, работа по охвату детей дошкольным воспитанием будет продолжаться. В январе-апреле текущего года 200 частных детсада получили государственный заказ на 8 957 мест. Во втором полугодии будет объявлен конкурс на оставшиеся 870 мест, и госзаказ будет выполнен.