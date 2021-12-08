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80 человек привлекли к ответственности за повреждения дорог в Жамбылской области

8 Декабря 2021 20:51
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80 человек привлекли к ответственности за повреждения дорог в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Состояние автомобильных дорог области, как значимый фактор обеспечения безопасности дорожного движения, находится на постоянном контроле правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, с начала года 223 должностных лица привлечено к ответственности за неудовлетворительное содержание дорог региона.

Для обеспечения безопасности дорожного движения за 10 месяцев 2021 года в Жамбылской области проведено 1 768 обследований автомобильных дорог, в ходе проверок выявлено 12 099 дефектов. По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано к исполнению 1 768 предписаний. По имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог направлено 370 информаций, пояснили в ведомстве.

Помимо этого, проведено обследование железнодорожных переездов. Выявлено 185 дефектов в их содержании. Руководителям организаций, обслуживающим железнодорожные переезды, выдано 71 предписание для устранения недостатков.

«За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и не обеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечено 223 должностных лица. За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по части 1 статьи 631 КоАП РК к административной ответственности привлечено 138 должностных лиц. Еще в отношении трех должностных лиц составлены административные протоколы за аналогичные правонарушения, но уже повлекшие совершение дорожно-транспортного происшествия (статья 631 часть 2 КоАП РК)», - сказал начальник управления административной полиции ДП Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

Кроме того, за повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения (статья 630 часть 1 КоАП РК) к административной ответственности привлечено 80 физических лиц.

За неисполнение предписаний, выданных управлением полиции города Тараза и отделом полиции Меркенского района, к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК привлечено КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза» и акимат Рыскуловского сельского округа Меркенского района.

Неудовлетворительное содержание автомобильных дорог в Жамбылской области вызывает обеспокоенность местных властей и правоохранительных органов.

«Несмотря на то, что основными виновниками дорожных аварий зачастую являются сами водители, для снижения уровня аварийности на дорогах необходимо также улучшить качество дорожной сети. В этом направлении сотрудники департамента полиции Жамбылской области и дальше будут проводить определенную работу. Если вы заметили дефект дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, неработающие светофоры и другие нарушения, можете сообщить в полицию», - написал на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.



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#Жамбылская область   #МВД РК   #Дороги  
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Автор:

Галина Скрипник

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