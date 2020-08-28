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80 человек обнаружили в ночном баре в Алматы во время рейда

28 Августа 2020 13:38
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80 человек обнаружили в ночном баре в Алматы во время рейда

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В одном из увеселительных заведений Алматы ревизоры застали более 80 посетителей, которые нарушали карантинный режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В одном из увеселительном заведении города в закрытом помещении в 23.15 часов находились посетители - 80 человек, некоторым из них были проданы спиртные напитки»,- говорится в сообщении пресс-службы Алматинского городского филиала партии «Nur Otan».

В целом за неделю мониторинговой группой Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» были выявлены нарушения на 19 объектах общественного питания.

На администраторов заведений были составлены административные протоколы, после чего документы были переданы в уполномоченные органы для привлечения владельцев данных заведений к административной ответственности по различным статьям. В большинстве случаев это нарушения по статье 425 КРКоАП (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) и статье 441 КРКоАП (Нарушение запрета потребления табачных изделий и электронных сигарет в отдельных общественных местах).

Алматинский городской филиал партии «Nur Otan» напоминает, что по поводу неправомерных действий по городу населению можно обратиться в Комиссию партийного контроля по телефону 279-88-49.



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#Алматы   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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