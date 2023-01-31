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80 человек эвакуировали из-за угрожающего взорвать газбаллон жителя Кокшетау

31 Января 2023, 20:06
80 человек эвакуировали из-за угрожающего взорвать газбаллон жителя Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Находящийся в состоянии опьянения вооруженный ножом житель города Кокшетау пригрозил взорвать весь дом и открыл в квартире газ, из-за чего пришлось эвакуировать 80 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, инцидент произошел в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау вечером 30 января.

«В полицию Кокшетау поступило сообщение о том, что в подъезде дома 15/6 на третьем этаже мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает ножом. По указанному адресу незамедлительно был направлен ближайший наряд полиции, дежуривший на стационарном посту «Модуль - 4». Увидев полицейских, горожанин забежал в свою квартиру, закрылся на ключ и начал кричать, что взорвет газовый баллон. В это время к месту происшествия прибыли участковые инспекторы УПП № 8», - сообщили в ведомстве.

Тем временем мужчина привел свои угрозы в действие: открыл газбаллон и перерезал шланг. Когда запах газа стал ощущаться в подъезде, было принято решение эвакуировать людей. Всего из квартир были эвакуированы 80 человек, среди которых были 20 детей и два инвалида. Детей и пожилых людей разместили в теплом автобусе.

«Для задержания нарушителя четверо полицейских взобрались по пожарной лестнице на балкон третьего этажа, пока другие сотрудники полиции отвлекали мужчину у двери. Войдя таким образом в квартиру, стражи порядка заметили мужчину, который в руках держал нож,. Увидев полицейских, он попытался спрятаться в комнате. В результате слаженных действий сотрудников 25-летний нарушитель был задержан и доставлен в наркологию для медицинского освидетельствования», - добавили в полиции.

Как следует из заключения, мужчина находился в средней степени опьянения. Медики не нашли у него поведенческих расстройств. Полиция проводит проверку, чтобы принять окончательное процессуальное решение.


Фото из открытых источников

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