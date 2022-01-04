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80 часов общественных работ за поддельный ПЦР-тест получил семейчанин

4 Января 2022 07:45
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80 часов общественных работ за поддельный ПЦР-тест получил семейчанин

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 80 часов общественных работ за поддельный ПЦР-тест получил семейчанин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В Семее осудили жителя города, который пытался пройти на рабочее место с поддельным ПЦР- тестом. Как выяснилось, осенью осужденный умышленно использовал справку с отрицательным результатом на COVID-19, которую он предъявил на контрольно-пропускном пункте для допуска на территорию рабочего места.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Чистосердечное раскаяние суд при вынесении приговора учел и за совершения уголовного проступка ему назначил 80 часов общественных работ.

– Приговор в отношении жителя Семея поступил и он поставлен на учет в службу пробации. Мы его направили в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ. В течение 80 часов он ежедневно по 4 часа будет убирать снег и урны в общественных местах. Если мужчина будет уклоняться, то тогда его ждет ограничение либо лишение свободы, – прокомментировала официальный представитель Департамента Салтанат Ожиканова.



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#Восточно-Казахстанская область   #Суды   #Коронавирус в РК   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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