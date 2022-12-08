80% автомобилей районных медорганизаций устарели – сенатор

8 Декабря 2022, 13:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Амангельды Толамисов поднял проблемы сельского здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Низкая зарплата врачей и задержки с ее выплатой, трудности с уплатой налогов, а также при покупке лекарств и оплате коммунальных услуг. Все эти проблемы сельских медучреждений являются следствием хронического недофинансирования поликлиник и больниц страны. При утверждении ежегодного бюджета Правительством были произведены расчеты фактических расходов с фактическим дефицитом в 2021 году, наблюдается явный дефицит. К сожалению, ни Минздрав, ни ФСМС до сих пор не добились увеличения этих средств», - сказал Амангельды Толамисов на пленарном заседании Сената в своем депзапросе.

В результате, отмечает сенатор, по итогам 9 месяцев этого года сложилась сложная ситуация с финансированием организации здравоохранения.

«При этом объем средств, первоначально выделенных на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи в системе обязательного медицинского страхования, в 2022 году составил 70-77% от заявленного медицинскими организациями. В современных условиях организации здравоохранения испытывают трудности по выплатам зарплаты, несвоевременной уплате налогов, покупке лекарств и продуктов питания, оплате коммунальных услуг», – подчеркнул депутат.

Не менее актуальной проблемой в области здравоохранения сенатор обозначил и техническую оснащенность сельских поликлиник. По его словам, 80% автомобилей, находящихся на балансе районных медорганизаций, устарели морально и физически.

«Из-за недоступности медицинских услуг, дефицита кадров оказываемых в сельской местности, сельские жители вынуждены массово приезжать в город и лечиться. Считаю, что Правительство должно принять немедленные меры по совершенствованию системы амбулаторно-поликлинических, фельдшерско-акушерских пунктов, машин скорой помощи, общей системы скорой помощи», – заключил А. Толамисов.