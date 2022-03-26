80 авто вызволили из снежного плена за сутки в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейским региона продолжают поступать слова благодарности от спасенных во время непогоды на дорогах Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, акмолинские полицейские в непогоду несли службу в усиленном режиме, помогая людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Слова благодарности в адрес участкового села Маншук Целиноградского района Ернара Жумабекова на имя начальника Целиноградского районного отдела полиции написала сельчанка.

«В своем письме педагог отметила, что 23 марта гости, приехавшие к ней из столицы, выехали в направлении города Нур-Султан, но в пути их застала непогода. Взволнованная за супруга и родных, женщина позвонила участковому инспектору полиции и попросила о помощи», - поделились в ведомстве.

Е. Жумабеков и работники ТОО «Маншук АЭ» с помощью специальной техники расчистили дорогу между селами Маншук и Жалгызкудук, вызволили автомашины из снежного заноса и помогли акмолинцам вернуться в село Маншук.

«Наши гости были очень признательны. Благодарю участкового инспектора и работников ТОО «Маншук АЭ». О добрых поступках надо говорить, - пишет учитель. - Пусть будет больше людей, готовых протянуть руку помощи в трудную минуту».

В этот день Е. Жумабеков совместно с акимом Жарлыкольского сельского округа Маулетом Сагинтаевым и акимом села Маншук Гани Исаевым, а также руководителем и работниками местного крестьянского хозяйства вызволили из снежного плена 80 автомашин.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах республики.