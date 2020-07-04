80 000 сельских семей получили помощь по поручению Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Елбасы проведена четвертая волна #BizBirgemiz. По 50 тысяч тенге получили ещё более 80 тысяч нуждающихся семей из сельских населенных пунктов нашей страны. Об этом сообщил в аккаунте в Instagram Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Днём столицы! По поручению Елбасы проведена четвертая волна #BizBirgemiz . По 50 тысяч тенге получили ещё более 80 тысяч нуждающихся семей из сельских населенных пунктов нашей страны.