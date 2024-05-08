8 женщин осуждены за распространение наркотиков в Акмолинской области

В Акмолинской области растет количество осужденных, не достигших и 25-летнего возраста, по статьям, связанным с распространением наркотиков. Среди попавших за решетку есть восемь женщин и несколько студентов колледжей. Об этом рассказала на прошедшем брифинге и. о. председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области Сагдат Сеитова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, согласно статистике, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области за 2023 год рассмотрено 34 дела в отношении 47 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным изготовлением, переработкой, приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, пересылкой либо сбытом наркотических средств.

Фото: РСК Акмолинской области

— По результатам рассмотрения уголовных дел к 42 лицам применена мера наказания — лишение свободы, из них к лишению свободы от 2-5 лет осуждено одно лицо, от 5-12 лет осуждены 40 лиц, от 12-15 лет осуждено одно лицо, — поделилась спикер.

По словам выступающей, женщины тоже становятся фигурантами преступлений. С их участием рассмотрено шесть дел в отношении восьми лиц. Все они лишены свободы. Их несовершеннолетних детей теперь воспитывают отцы или родственники.

Говоря о возрастном цензе, из 42 осужденных пятеро 18-20 лет, 20 человек — 21-29 лет, 10 людей — 30-39 лет, четверо — 40-49 лет, двоим 50-59 лет и лишь один старше 60 лет. Среди осужденных есть и трое учащихся 1, 2, 3 курсов колледжей.

За 1 квартал 2024 года всего в суд поступило 33 уголовных дела, из них 18 дел по ст. 297 УК РК- совершение преступлений, связанных с незаконным изготовлением, переработкой, приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств.

— То есть, как показывает статистика, количество дел растет, вместе с этим растет количество осужденных лиц, не достигших и 25-летнего возраста, — добавила спикер.

Все чаще на скамье подсудимых оказывается молодежь. Молодые люди, находящиеся в поиске работы, натыкаются на объявления, где требуется «курьер», либо указано «легкий заработок». В таких объявлениях, естественно, нет ни слова про наркотики или условия работы. Затем они связываются с админом, который объясняет, что работа заключается в том, чтобы забрать товар, а потом разложить его в разных точках города, отправляет инструкцию, как действовать. При этом заманивают молодых людей тем, что это легкий и быстрый заработок, который принесет им хорошую прибыль.

— Стоимость одной закладки в среднем, по словам осужденных, составляла 700-1500 деньге. Обычно закладчики работают в течение 2-3 месяцев при полной уверенности, что их не вычислят и они не будут привлечены к уголовной ответственности. Так молодежь в поисках легких денег, не думая о последствиях, лишается свободы на 10 лет и более, — отметила Сагдат Сеитова.

К примеру, в этом году в области были осуждены два несовершеннолетних, которые, как и многие другие осужденные, наткнулись на заманчивое объявление в интернете. Они являлись студентами колледжей. По приговору суда им было назначено наказание по п. 1, 3, 5 ч.3 ст. 297 УК РК в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних. Также по приговору суда им было назначено взыскание денежных средств за проведение экспертиз, однако в силу их малолетнего возраста и отсутствие своего заработка эти денежные средства будут оплачивать их родители.