8 тысяч жителей отдаленных сел получат доступ к Интернету в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 8 тысяч жителей отдаленных сел получат доступ к Интернету в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Доступ к высокоскоростному Интернету получат около 8 тысяч жителей Азгирской зоны Курмангазинского района Атырауской области. Это 10 приграничных сел. В село Азгир, что расположено на границе с Российской Федерацией, проведено 377 км газопровода. Также разрабатывается ПСД на проведение электрических сетей, так как некоторые приграничные населенные пункты берут электричество в России. В ближайшее время появится и Интернет. На данный момент протянуто 160 км волоконно-оптического кабеля», - рассказал директор Атырауского технического узла местных сетей ЗРДТ Нурлан Макулов.
Он отметил, что оптико-волоконная сеть тянется с Бокейординского района ЗКО. В целом планируется проложить порядка 185 километров волоконно-оптического кабеля. Скорость доступа к Интернету составит до 8 мегабайт в секунду. До конца декабря Интернет появится в 5 населенных пунктах.
«Завершение всех работ запланировано на март 2020 года»,- сказал Нурлан Макулов.
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