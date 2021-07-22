+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

8 тысяч товарной рыбы в год намерены вырастить в Жамбылской области к 2030 году

22 Июля 2021 18:12
Поделиться:
8 тысяч товарной рыбы в год намерены вырастить в Жамбылской области к 2030 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Советник министра экологии, геологии и природных ресурсов Сарсенбай Енсегенов и заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства Алмас Асылбеков встретились с субъектами рыбного хозяйства и потенциальными инвесторами Жамбылской области на базе хозяйства КХ «Арнур», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

Новости по теме
Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве новых школ в Таразе
300 тысяч доз наркотиков обнаружены у жителей Шу Интерактивную карту для мониторинга посадки двух млрд деревьев разработают в Казахстане Проект «Асарлатып үй салу»: жамбылцы получат свыше 170 новых домов

На встрече представители министерства проинформировали о мерах государственной поддержки, в том числе субсидирования, созданных условиях для субъектов занимающихся разведением рыбы и совершенствование законодательства и обсудили с ними актуальные вопросы рыбоводства, а также перевода водоемов в режим ОТРХ, водообеспечения, а также установки рыбозащитных устройств на гидротехнических сооружениях.

В целом отмечено, что в регионе планируется расширить мощности действующих хозяйств, создать 27 озерно-товарных, 11 садковых, 39 прудовых хозяйств по выращиванию карповых, осетровых и лососевых видов рыб и к 2030 году намечено вырастить 8000 тонн товарной рыбы в год.

Представители министерства ознакомились с работой прудовых хозяйств ТОО «Kordai Fish», КХ «АрНур», КХ «Сарыбұлақ» и КХ «Сандель» по выращиванию форели и карпа.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Экология   #Промышленность  
Поделиться:
Новости по теме
Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве новых школ в Таразе
300 тысяч доз наркотиков обнаружены у жителей Шу
Интерактивную карту для мониторинга посадки двух млрд деревьев разработают в Казахстане
Проект «Асарлатып үй салу»: жамбылцы получат свыше 170 новых домов
Популярное
1 В какие страны можно летать из Казахстана
2 Димаш Кудайберген вошел в состав жюри конкурса «Новая волна-2021»
3 15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
4 Нетрезвый скутерист едва не разбился в Петропавловске
5 Четыре вагона сена отправили из Туркестанской области мангистауским фермерам
Читайте также
Казахстан и Россия будут совместно производить новый универсальный самолет
Проект «Асарлатып үй салу»: жамбылцы получат свыше 170 новых домов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив