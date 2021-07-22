8 тысяч товарной рыбы в год намерены вырастить в Жамбылской области к 2030 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Советник министра экологии, геологии и природных ресурсов Сарсенбай Енсегенов и заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства Алмас Асылбеков встретились с субъектами рыбного хозяйства и потенциальными инвесторами Жамбылской области на базе хозяйства КХ «Арнур», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.
На встрече представители министерства проинформировали о мерах государственной поддержки, в том числе субсидирования, созданных условиях для субъектов занимающихся разведением рыбы и совершенствование законодательства и обсудили с ними актуальные вопросы рыбоводства, а также перевода водоемов в режим ОТРХ, водообеспечения, а также установки рыбозащитных устройств на гидротехнических сооружениях.
В целом отмечено, что в регионе планируется расширить мощности действующих хозяйств, создать 27 озерно-товарных, 11 садковых, 39 прудовых хозяйств по выращиванию карповых, осетровых и лососевых видов рыб и к 2030 году намечено вырастить 8000 тонн товарной рыбы в год.
Представители министерства ознакомились с работой прудовых хозяйств ТОО «Kordai Fish», КХ «АрНур», КХ «Сарыбұлақ» и КХ «Сандель» по выращиванию форели и карпа.
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