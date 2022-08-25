25 Августа 2022 12:39

8 трлн тенге налогов поступило в госбюджет с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений в 1,5 раза, или на 2 557,1 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 7 месяцев исполнен на 104,6%. При плане 7 740,9 млрд тенге поступило 8 093,2 млрд тенге с перевыполнением на 352,2 млрд тенге.

В том числе р еспубликанский бюджет исполнен на 100,3% (при плане 5 417,9 млрд тенге поступило 5 436,1 млрд тенге с перевыполнением на 18,1 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,6 раза, или на 1 934,6 млрд тенге.

Местный бюджет исполнен на 114,4% (при плане 2 323 млрд тенге поступило 2 657,1 млрд тенге, с перевыполнением на 334,1 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 30,6%, или на 622,4 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по корпоративному подоходному налогу на 731,2 млрд тенге, или в 1,8 раза. Экспортные таможенные пошлины на нефть выросли на 490,7 млрд тенге, или в 1,9 раза, налог на добавленную стоимость на товары внутреннего производства - на 333,9 млрд тенге, или в 1,7 раза, налог на добавленную стоимость на импорт из 3-х стран на 199,8 млрд тенге, или на 46%, налог на добавленную стоимость на импорт из стран ЕАЭС - на 90,2 млрд тенге, или на 18,9% и налог на добычу полезных ископаемых - на 71,1 млрд тенге, или на 35,1%.

На рост поступлений повлияли следующие факторы.

За 7 месяцев 2022г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 63,3%, цинк - на 30,9%, алюминий - на 30,6%, свинец - на 5,5%, медь - на 3,2% и золото - на 2,6%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 53,1% (средняя ставка за 7 мес. 2021г. – 57,9$ за тонну, 7 мес. 2022 г. – 88,6$ за 1 тонну).

Товарооборот с третьими странами за 7 месяцев увеличился на 48,9% (экспорт вырос на 61,1%, импорт на 21,7%).

Оборот по реализации за 6 месяцев 2022г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18,4% (с 51 627 млрд тенге до 61 140 млрд тенге).