8 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1962) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Родился в Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, журналист (1985).

Трудовая деятельность: редактор главной редакции информации для союзной и зарубежной печати КазТАГ (08.1985-11.1985); старший преподаватель факультета журналистики Казахского государственного университета (1989-1990); парламентский обозреватель, заведующий отделом газеты «Советы Казахстана» (1990-1991); директор ПКП «Береген» (1991-1996); первый секретарь пресс-службы, заведующий отделом информации и прессы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1997); заведующий сектором пресс-службы Президента Республики Казахстан (1997-2000); руководитель Центра экономической информации Правительства Республики Казахстан (2000-2001); заместитель руководителя пресс-службы Президента Республики Казахстан (2000-2004); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2004-2005); полномочный представитель Республики Казахстан при ОДКБ (2004-2005); первый вице-министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2005-2006); заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007); пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (2007-2008); председатель правления национального информационного холдинга «Арна медиа» (2008-2010); управляющий директор АО «Самрук-Казына» (2009-2011); генеральный директор холдинга «Нур-Медиа» (2011-2014); генеральный директор частной компании «Медиа Консул», советник председателя президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана; советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2014-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2007), «Астананың10 жылдығы» (2008). Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан (2001).

назад (1971) родился- командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт (1993); прошел военную подготовку при Казахском политехническом институте (1992).

Трудовая деятельность: проходил службу в различных должностях от командира взвода до начальника штаба - заместителя командира войсковой части (1994-2005); слушатель Михайловской военной артиллерийской академии (2005-2007); заместитель командира войсковой части №29108 (06.2007-07.2007); командир войсковой части № 10181 (2007-2011); заместитель командующего Аэромобильными войсками по огневому поражению - начальник артиллерии родов войск управления командующего АэМВ ВС РК (2011-2012); начальник ракетных войск и артиллерии управления командующего АэМВ ВС РК (2012-2013); слушатель факультета ВГУ Национального университета обороны (2013-2015); первый заместитель командующего - начальник штаба ракетных войск и артиллерии ВС РК (2015-2017); заместитель командующего ракетными войсками и артиллерии - начальник штаба управления командующего ракетными войсками и артиллерии СВ ВС РК (2017-2018).

На занимаемой должности - с апреля 2018 года.

назад (1971) родился- генеральный консул Республики Казахстан в Казани.

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1993).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Национального банка, референт, атташе, третий секретарь, второй секретарь управления международных организаций и экономических отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1998); второй секретарь постоянного представительства Республики Казахстан при ООН, консул Республики Казахстан в Нью-Йорке, Гаване (1998-2002); руководитель секретариата Комитета по инвестициям, начальник отдела Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2006); советник посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике (2006-2007); начальник управления информации, заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2008); заместитель генерального директора компании «METRO Cash&Carry Kazakhstan» (2008-2014); советник, советник-посланник посольства РК в Федеративной Республике Германия (2014-2017); заместитель директора департамента внешнеэкономической политики МИД РК (2018-2019); руководитель представительства МИД РК в Алматы (2019-2021); руководитель аппарата МИД РК (05.2021-08.2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

назад (1976) родился- заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, международные отношения; Рейнско-Вестфальский технический университет (г. Ахен), европейские исследования.

Трудовая деятельность: атташе департамента двустороннего сотрудничества (2001-2002); атташе посольства РК в Германии (2002-2003); атташе, третий, второй секретарь в посольстве Казахстана в Австрии (2003-2007); старший консультант Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2008); первый секретарь, советник посольства РК в Германии (2008-2014); заместитель директора департамента внешнеэкономической политики МИД (2014-2017); временно исполняющий обязанности директора департамента Евразийской интеграции МИД (08.2017-10.2017); директор департамента Евразийской интеграции МИД (2017-2019); генеральный консул Республики Казахстан в городе Франкфурт-на-Майне (ФРГ) (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

назад (1978) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, юрист-международник; Европейский институт международных стратегических исследований, г. Брюссель, магистр в области международных отношений.

Трудовая деятельность: судебный пристав управления юстиции Астаны (1999); работа в департаменте юридической службы Министерства финансов РК; атташе международно-правового департамента МИД РК (2001-2002); третий секретарь, начальник юридического отдела аппарата МИД РК (2002-2005); начальник управления государственного языка и юридической экспертизы МИД РК (2005-2007); заместитель директора департамента администрации МИД РК (2007-2009); директор департамента администрации МИД РК (2009-2010); советник-посланник посольства РК в Бельгии (2010-2015); руководитель департамента администрации и контроля МИД РК (2016-2019); советник-посланник посольства РК в США (2019-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.