8 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

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ДАТЫ

Всемирный день мигрирующих птиц

(World Migratory Bird Day)

С 2018 года отмечается два раза в год - во вторую субботу мая и октября. Исторической предпосылкой стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году.

Главная задача Дня мигрирующих птиц - организация международного сотрудничества в вопросах сохранения их популяции.

СОБЫТИЯ

В 1860 году в городе Алматы было открыто первое почтовое отделение, которое располагалось в тесном помещении в районе Зеленого базара, и, как отмечали современники, надо было потратить три часа в духоте и тесноте, чтобы сдать в одно окно посылку или письмо, а затем столько же отстоять, чтобы приобрести марку для пересылки. Сегодня Алматинский почтамт - один из крупнейших и передовых филиалов АО «Казпочта» с многолетними традициями, успешными менеджерами, достойными наставниками.

В 1930 году была создана проектная академия KAZGOR - старейшая проектная организация, автор уникальных зданий и сооружений в Алматы и застройки областных городов Казахстана, России и других стран СНГ.

В 1952 году рабочий поселок Текели Талды-Корганского района, тогдашней Талды-Корганской области, был преобразован в город областного подчинения, сохранив за собой прежнее название. История развития города напрямую связана с разведкой и разработкой месторождения полиметаллических руд и организацией переработки свинца и цинка на Текелийском свинцово-цинковом комбинате.

В 2007 году музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в Семее пополнился новым экспонатом. Статую каменного воина сюда передал житель Абайского района Жаныбек Молдахан. На место, где он обнаружил статую, отправилась группа краеведов. После изучения специалисты пояснили, что это, скорее всего, статуя тюркского воина, которому более тысячи лет. Краеведы склонны рассматривать две версии: или камень был надгробным постаментом, или с его помощью тюрки ориентировались по сторонам света. Специалисты считают находку уникальной, так как на найденных до этого изваяниях изображались обычно две руки, а у этого воина - только одна.

В 2009 году в Астане, в сквере на улице Ташенова, состоялась торжественная церемония открытия памятника Мустафе Кемалю Ататюрку. Памятник изготовлен из бронзы, постамент - из гранита. Высота - 4,4 метра, вес - 5,5 тонны. Под его сооружение было отведено 0,0625 га земельного участка.

Мустафа Кемаль Ататюрк (1881-1938) - османский и турецкий реформатор, политик, государственный деятель и военачальник; основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства.

В 2010 году по версии журнала Forbes Style (приложение популярного бизнес-вестника) столичный торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» вошел в десятку лучших мировых экозданий.

ТРЦ «Хан Шатыр» стал единственным зданием со всего пространства СНГ, которое журнал Forbes Style счел возможным включить в свой хит-парад. В числе достоинств астанинского архитектурного чуда издание называет прозрачное полимерное покрытие, позволяющее создать под гигантским тентом искусственный климат, многоступенчатую систему контроля температуры, оранжерею и многие другие плюсы.

В 2013 году было учреждено Национальное географическое общество Казахстана, главной целью которого является сбор и распространение достоверных географических сведений, развитие научной деятельности, укрепление национальной безопасности, содействие устойчивому развитию нашей страны и ее переходу к зеленой экономике.

В 2015 году Президент страны Нурсултан Назарбаев в рамках рабочего визита в Тараз принял участие в церемонии открытия монумента «550-летие Казахского ханства». Высота стелы установленного монумента составляет 28 м, на его постаменте расположены скульптуры ханов Керея и Жанибека высотой 4,2 метра.

В 2016 году атырауский изобретатель Ержан Нуриденов запатентовал энергоустановку, способную вырабатывать солнечную, ветровую и геотермальную энергию. Установка внешне похожа на дерево, на ветвях которого смонтированы солнечные батареи, а также модульные мини-ветрогенераторы.

В 2017 году карагандинские археологи под руководством кандидата исторических наук, известного археолога А.З. Бейсенова завершили реконструкцию 3000-летней Сарыаркинской пирамиды. Теперь на туристической карте страны появился новый уникальный памятник - мавзолей бегазы-дандыбаевского вождя.

Пирамиду эпохи бронзы археологи обнаружили в Карагандинской области в августе 2016 года. Этот мавзолей возвели в Сарыарке более трех тысяч лет тому назад.

В 2017 году казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов стал чемпионом этапа Гран-при по дзюдо в Ташкенте. В столице Узбекистана боролись 183 дзюдоиста из 27 стран мира.

В 2019 году Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) запустили лабораторию социальных инноваций «Social Innovation», ориентированных на интересы детей в Казахстане.

Цель проекта - создать условия для поддержки и развития социальных инноваций, ориентированных на интересы детей в Республике Казахстан.

В 2020 году при археологических раскопках в 3 курганах около села Миялы Кызылкогинского района Атырауской области были обнаружены останки хорошо сохранившегося древнего воина.

Останки воина в железном облачении датируются примерно II веком до нашей эры. В захоронении были найдены меч длиной в 1 метр, наконечники стрел и железный щит, снаряжение для коня и многие другие артефакты. Подобная находка имеет большую историческую ценность - это большая редкость.

В 2021 году в Национальной библиотеке состоялась церемония передачи в фонд книгохранилища личной коллекции книг ученого-китаеведа, доктора исторических наук, профессора, академика Казахской национальной академии естественных наук Клары Шайсултановны Хафизовой.

Фонд личных документов К. Хафизовой богат по содержанию и включает в себя книги самой различной направленности - научно-исследовательские работы, биографические справки, бесценные документы известных исторических личностей и многое другое.

В 2021 году павлодарские музейщики обнаружили картину почти столетней давности. Кисть неизвестного художника изобразила актрису Жанбике Шанину, супругу Жумата Шанина, основателя казахского национального профессионального театрального искусства, осужденного и расстрелянного в 1938 году.

Картину обнаружили совершенно случайно в музейном хранилище, где кроме нее находятся 60 тысяч различных экспонатов. По документам выяснилось, что ее в 1991 году подарила музею младшая сестра Жанбике Шаниной Марзия.