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8 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
8 Ноября 2022, 08:00
8 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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124 года назад (1898-1937) родился МУСТАНБАЕВ Идрис - участник Алашского движения, литературный критик, абаевед.

Родился в Семипалатинске. Окончил медресе Тинибай, 2-классное русско-казахское училище; Семипалатинскую гимназию.

Трудовая деятельность: работал телеграфистом на почте. В 1918 г. принимал участие в создании Алашского кавалерийского военного полка в Семипалатинске. В 1919-1921 гг., являясь членом губревкома и губисполкома в Семипалатинске, занимал руководящие посты в Семипалатинском, Усть-Каменогорском, Аягозском, Зайсанском уездах. В 1920 г. на Учредительном съезде КАССР был избран членом ЦИК. В 1921-1923 гг. - прокурор в Уральской области; в 1924-1925 гг. - в Акмолинской губернии; в 1925-1926 гг. - председатель Сырдарьинского губисполкома, инструктор КазЦИК. В 1926 г. обвинялся по «Сырдарьинскому делу» и «Шаянскому делу». В 1926-1927 гг. - нарком связи КАССР; в 1927 г. являлся государственным обвинителем на суде, проходившем в Семипалатинске по делу Анненкова. В последние годы жизни был на советской, партийной и хозяйственной работе.

И. Мустанбаева неоднократно исключали из рядов партии по обвинению в «садвакасовщине» за несогласие с политикой партии и правительства в земельном вопросе, в вопросах классовой борьбы в ауле, раскулачивания баев и в целом с национальной политикой краевого правительства Ф.И. Голощекина. Принимал активное участие в литературной жизни Казахстана, внес свой вклад в ее изучение. Защищал от нападок советских партийных и идеологических органов литературное наследие Абая, А. Байтурсынова, М. Жумабаева.

17 января 1933 года был арестован. Постановлением коллегии ОГПУ от 4 июля 1933 года был заключен в ИТЛ сроком на 5 лет за контрреволюционную деятельность.

Постановлением тройки УНКВД Алма-Атинской области 16 ноября 1937 года «за активное участие в антисоветской националистической террористическо-повстанческой и шпионско-диверсионной организации» был приговорен к расстрелу.

9 мая 1959 года заведенное постановлением тройки УНКВД Алма-Атинской области от 15 ноября 1937 года в отношении И. Мустанбаева делопроизводство прекращено за отсутствием состава преступления. Реабилитирован 18 февраля 1991 года.

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62 года назад (1960) родился ЕРЖАНОВ Аманияз Касымович - член рабочей группы по развитию легкой и химической промышленности при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, инженер (1982); Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, политолог (1987); Казахскую государственную академию управления, экономист (2000).

Трудовая деятельность: главный инженер-гидротехник совхоза «Красноярский» Уральской области (1982-1984); заведующий отделом, первый секретарь Тайпакского райкома, инструктор Уральского обкома ЛКСМК (1984-1986); заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом Уральского обкома ЛКСМК (1987-1989); заведующий сектором, заведующий организационным отделом ЦК ЛКСМК (1989-1991); начальник управления по международным связям и молодежному туризму Государственного комитета РК по делам молодежи (1991-1993); менеджер СП «Тенгри» (1993); директор представительства АНПЗ г. Алматы (1993-1995); помощник заместителя Премьер-Министра РК (1995-1997); директор департамента таможенного контроля и доходов, начальник управления организации таможенного контроля за энергоресурсами Таможенного комитета Министерства финансов РК (1997-1998); заведующий сектором анализа борьбы с коррупцией в сфере экономики и финансов Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией (1999); исполняющий обязанности начальника, начальник Таможенного управления по Атырауской области (1999-2001); заместитель председателя Таможенного комитета Министерства государственных доходов РК (2001-2002); первый заместитель председателя Агентства таможенного контроля РК (2002-2004); первый заместитель председателя Комитета таможенного контроля Минфина РК (2004-2005); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК (2005-2006); заместитель акима Карагандинской области (2006-2007); заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК (2007-2011); председатель Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2012); заместитель председателя Таможенного комитета Министерства финансов РК (2012-2014); председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2017); заведующий отделом индустриально-инновационного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2017-2018); вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2018-2019); вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2021); член Совета по развитию агропромышленного комплекса, легкой и химической промышленности при Сенате Парламента Республики Казахстан.


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