8 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

67 лет назад (1958) родился ТУРЕЦКИЙ Николай Николаевич –член научно-консультативного совета при Конституционном Суде Республики Казахстан.

Фото: academy-gp.kz

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юридический факультет, юрист (1986). Кандидат юридических наук (1999), доктор юридических наук, (2005), член-корреспондент Академии естественных наук РФ (2021).

Трудовая деятельность: формовщик Алма-Атинского домостроительного комбината (1978-1979); инструктор спортклуба «Фосфат» ПО «Каратау» (1979-1980); служба в органах внутренних дел (1983-2002); директор специализированного учебного центра ДСО «Динамо», директор Казахской криминологической ассоциации, редактор журнала «Предупреждение преступности» (2002-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2007-2011); директор Научно-исследовательского института государства и права имени Г. Сапаргалиева (2012-2014); секретарь Казахстанского союза юристов (2012-2014); инспектор отдела по вопросам правоохранительной системы Администрации Президента РК (2015-2016); проректор по науке Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2016-2017); заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2017-2022); главный научный сотрудник РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан».

На занимаемой должности с января 2023 года.

56 лет назад (1969) родился ЩЕМЕЛЬ Олег Анатольевич – генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Фото: pavlodarenergo.kz

Родился в городе Минске, Республика Беларусь. Окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Электрические станции» (1992); Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Экономика и управление на предприятии» (2006).

Трудовая деятельность: электрослесарь по ремонту электрических машин, электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики, мастером производственного участка электрического цеха Минской ТЭЦ-4 Минского производственного объединения электроэнергетики «Минскэнерго» (1993-1998); начальник электрического цеха филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» (1998-2000); начальник смены электростанции филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» (2000-2007); начальник производственно-технического отдела филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» (2007); заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» (2007 -2013); главный инженер филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» (2013-2019); заместителем генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», г. Минск (2019); генеральный директор минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» (2019-2023).

На занимаемой должности с апреля 2023 года.

55 лет назад (1970) родился ЖОЛДАСОВ Ораз Жолдасович – начальник Академии управления МВД РК.

Фото: aumvd.edu.kz

Родился в город Есиль Акмолинской области. Окончил Таразский университет имени М.Х. Дулати, специальность юриспруденция.

Трудовая деятельность: служил начальником Департамента кадровой политики МВД РК.

На занимаемой должности с февраля 2025 года.

49 лет назад (1976) родился АЛЕНОВ Бауржан Толегенович – первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Кокшетауской (ныне Акмолинской) области. Окончил Юридический институт «Фемида» (2004); Карагандинский юридический институт (2012).

Трудовая деятельность: полицейский батальона полиции УГСО при ГУВД г. Кокшетау (1997-1999); командир отделения взвода охраны ДГП №7 РГП «Арнайы полиция» (1999-2000); полицейский-кавалерист отдела административной полиции УВД г. Кокшетау (2000-2001); полицейский, командир отделения батальона патрульной полиции УВД г. Кокшетау (2001-2002); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный оперативно-поискового отделения ОКП УВД г. Кокшетау (2002-2004); начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений ОКП УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области (2004-2007); и.о. заместителя начальника отдела криминальной полиции УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области (2007); начальник отдела по разработке и разобщению преступных сообществ УБОП ДВД Акмолинской области (2007-2010); заместитель начальника УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области по оперативной работе (2010-2011); начальник отдела внутренних дел Зерендинского района ДВД Акмолинской области (2011-2013); начальник УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области (2013); начальник отдела внутренних дел Кызылжарского района ДВД Северо-Казахстанской области (2014-2015); заместитель начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области (2015-2018); первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области (2018); первый заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области (2018-2019); заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области (по оперативной работе) (2019-2020); заместитель начальника Седьмого департамента МВД РК (по оперативной работе) (2020); начальник Седьмого департамента МВД Республики Казахстан (2020-2021); начальник Департамента оперативной службы МВД РК (2021-2022); начальник Департамента полиции Алматинской области (2022-2024).

На занимаемой должности с октября 2024 года.

43 года назад (1982) родился МУСИН Максат Кабдугалиевич – руководитель Аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил ВКГУ им. С.Аманжолова.

Фото: GOV.kz

Трудовая деятельность: главный специалист, начальник отдела управления АДГС по ВКО (2005-2012); главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором инспекции Отдела инспекции и контроля АДГС (2012-2014); заместитель руководителя Департамента АДГС по г. Астана - заведующий секретариатом Диссовета (2014); руководитель управления департамента госслужбы и профилактики коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции; заместитель директора Департамента контроля в сфере госслужбы (2016); директор ЮД АДГСиПК; директор юридического департамента АДГС (2019-2023); заместитель руководителя департамента АДГС по г.Астана - заведующий секретариатом Совета по этике (2023-02.2024); руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по г.Астана (02.2024-04.2025).

На занимаемой должности с апреля 2025 года.

Также в этот день родились:

127 лет назад (1898-1937) родился МУСТАНБАЕВ Идрис – участник Алашского движения, литературный критик, абаевед.

Родился в Семипалатинске. Окончил медресе Тинибай, 2-классное русско-казахское училище; Семипалатинскую гимназию.

Трудовая деятельность: работал телеграфистом на почте. В 1918 г. принимал участие в создании Алашского кавалерийского военного полка в Семипалатинске. В 1919-1921 гг., являясь членом губревкома и губисполкома в Семипалатинске, занимал руководящие посты в Семипалатинском, Усть-Каменогорском, Аягозском, Зайсанском уездах. В 1920 г. на Учредительном съезде КАССР был избран членом ЦИК. В 1921-1923 гг. - прокурор в Уральской области; в 1924-1925 гг. - в Акмолинской губернии; в 1925-1926 гг. - председатель Сырдарьинского губисполкома, инструктор КазЦИК. В 1926 г. обвинялся по «Сырдарьинскому делу» и «Шаянскому делу». В 1926-1927 гг. - нарком связи КАССР; в 1927 г. являлся государственным обвинителем на суде по делу атамана Анненкова, проходившем в Семипалатинске. В последние годы жизни был на советской, партийной и хозяйственной работе.

И. Мустанбаева неоднократно исключали из рядов партии по обвинению в «садвакасовщине» за несогласие с политикой партии и правительства в земельном вопросе, в вопросах классовой борьбы в ауле, раскулачивания баев и в целом с национальной политикой Ф.И. Голощекина. Принимал активное участие в литературной жизни Казахстана, внес свой вклад в ее изучение. Защищал от нападок советских партийных и идеологических органов литературное наследие Абая, А. Байтурсынова, М. Жумабаева.

17 января 1933 года был арестован. Постановлением коллегии ОГПУ от 4 июля 1933 года был заключен в ИТЛ сроком на 5 лет за контрреволюционную деятельность.

Постановлением тройки УНКВД Алма-Атинской области 16 ноября 1937 года «за активное участие в антисоветской националистической террористическо-повстанческой и шпионско-диверсионной организации» был приговорен к расстрелу.

9 мая 1959 года делопроизводство в отношении И. Мустанбаева прекращено за отсутствием состава преступления. Реабилитирован 18 февраля 1991 года.