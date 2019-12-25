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8 новых объектов включили в Сакральную карту  СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
25 Декабря 2019, 15:39
8 новых объектов включили в Сакральную карту  СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Сакральную карту Северо-Казахстанской области в этом году включили 8 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов отметил, что впервые в Сакральную карту вошли природные объекты: озера Минкесер и Теке, Имантауско-Шалкарский природный комплекс, Сосновый бор.

В этом году центр занимался установлением достоверных исторических сведений о жизни Байталак батыра - соратника Ер Жанибек батыра и воина Абылай хана. Останки батыра захоронены на территории Акжарского района.

«Направили запрос в Восточно-Казахстанское учреждение по охране историко-культурного наследия, доктору исторических наук Артыкбаеву. Благодаря полученным сведениям идентифицирована личность батыра, место его захоронения включено в Карту сакральных мест. Байталак и Суиндик батырам установили в этом году памятные камни», - рассказал Р. Мамбеталинов.

Всего в регионе насчитывается 33 сакральных объекта, в том числе 8 общенационального значения и 25 локального.

Фото: el.kz


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