$8 млрд составляет ежегодный оборот нефтесервисных услуг в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ежегодный оборот нефтесервисных услуг в сфере недропользования составляет 8 млрд долларов США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с новым Кодексом РК о недрах и недропользовании, увеличение доли местного содержания в нефтяных проектах относится к числу обязательных условий, содержащихся в контракте на недропользование. Статистика свидетельствует о том, что на долю казахстанских нефтесервисных компаний приходится в среднем 50% от всего объема нефтесервиса в то время, как ежегодный оборот нефтесервисных услуг в сфере недропользования составляет 8 млрд долларов США», - рассказал председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций.

Он обратил внимание на то, что развитие бизнеса составляет основу процветания экономики. Об этом Глава государства особо подчеркнул в своем Послании народу Казахстана.

«В свете такого месседжа необходимо отметить, что нефтесервисная отрасль является важной и неотъемлемой составляющей казахстанского бизнеса. В нем развитие местного содержания находит еще больший отклик в связи с реализацией крупных капитальных проектов с общим бюджетом не менее 45 млрд долларов США», - сказал Рашид Жаксылыков.

По его словам, Союз нефтесервисных компаний Казахстана традиционно выступает в качестве важной диалоговой площадки для защиты интересов казахстанского бизнеса.

«Уровень местных компаний значительно повысился, и некоторые из них могут конкурировать с зарубежными поставщиками, работающими в Казахстане», - отметил глава организации.

Автор: Гульмира Сарбасова