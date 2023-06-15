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    19:37, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    8 млн тенге выманили мошенники у актюбинки, обещая приумножить капитал

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 8 млн тенге выманили мошенники у актюбинки, обещая приумножить капитал. Чтобы перечислить требуемые аферистами суммы, женщина оформила два кредита и взял деньги взаймы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Алгинский районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась жительница района. 57-летняя женщина рассказала полицейским, что с апреля неизвестные обманом выманили у нее более 8 млн тенге, которые обещали приумножить вдвое.

    Потерпевшая в социальной сети заполнила анкету и зарегистрировавшись, она отправила заявку, после чего ей на телефон позвонил консультант финансовой компании и стал объяснять о существовании проекта по приумножению капитала.

    По факту начато досудебное производство по ч. 3 ст. 190 УК РК. Проводятся оперативные мероприятия направленные на установление и задержание подозреваемого лица.


    Теги:
    Актюбинская область Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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