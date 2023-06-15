АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 8 млн тенге выманили мошенники у актюбинки, обещая приумножить капитал. Чтобы перечислить требуемые аферистами суммы, женщина оформила два кредита и взял деньги взаймы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Алгинский районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась жительница района. 57-летняя женщина рассказала полицейским, что с апреля неизвестные обманом выманили у нее более 8 млн тенге, которые обещали приумножить вдвое.

Потерпевшая в социальной сети заполнила анкету и зарегистрировавшись, она отправила заявку, после чего ей на телефон позвонил консультант финансовой компании и стал объяснять о существовании проекта по приумножению капитала.

По факту начато досудебное производство по ч. 3 ст. 190 УК РК. Проводятся оперативные мероприятия направленные на установление и задержание подозреваемого лица.