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8 младенцев погибли в результате пожара в роддоме Алжира

25 Сентября 2019 19:05
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8 младенцев погибли в результате пожара в роддоме Алжира

АЛЖИР. КАЗИНФОРМ - Восемь младенцев погибли в результате пожара, возникшего в палате новорожденных в больнице Алжира, передает CNN со ссылкой на частный телевизионный канал Ennahar.

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Пожар возник в больнице Al-Um Bashir bin Nasser Hospital в восточной провинции Эль-Уэд (El-Oued).

Как передает канал Ennahar, тела младенцев полностью обгорели, что затрудняет провести их опознание.

Согласно данным директората по вопросам защиты населения, новорожденные погибли от ожогов и отравления дымом.

Сообщается, 11 младенцев, 37 женщин и 28 сотрудников были спасены. Пожар возник в 3:52 по местному времени. Десятки пожарных машин прибыли на место пожара.

Министр здравоохранения Алжира потребовал немедленного расследования причины пожара. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание.

Семьи погибших детей собрались у здания больницы требуя расследования.

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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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