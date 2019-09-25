8 младенцев погибли в результате пожара в роддоме Алжира

АЛЖИР. КАЗИНФОРМ - Восемь младенцев погибли в результате пожара, возникшего в палате новорожденных в больнице Алжира, передает CNN со ссылкой на частный телевизионный канал Ennahar.

Пожар возник в больнице Al-Um Bashir bin Nasser Hospital в восточной провинции Эль-Уэд (El-Oued).

Как передает канал Ennahar, тела младенцев полностью обгорели, что затрудняет провести их опознание.

Согласно данным директората по вопросам защиты населения, новорожденные погибли от ожогов и отравления дымом.

Сообщается, 11 младенцев, 37 женщин и 28 сотрудников были спасены. Пожар возник в 3:52 по местному времени. Десятки пожарных машин прибыли на место пожара.

Министр здравоохранения Алжира потребовал немедленного расследования причины пожара. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание.

Семьи погибших детей собрались у здания больницы требуя расследования.