8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика ликвидировал КНБ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности с начала года проведено 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Ликвидировано 8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика.

В частности, задержан иностранный гражданин, организовавший контрабандную доставку из Афганистана в Казахстан 5 кг героина и 48 кг метамфетамина.

Пресечена деятельность наркогруппы, причастной к контрабанде афганских опиатов из стран формирования наркотрафика в Казахстан. Изъяты 1 кг героина, 2 кг опия и 14 кг гашиша.

Ликвидирован устойчивый канал поставок опиатов из Ирана в Казахстан через акваторию Каспия. Задержаны четверо иностранцев, контрабандным путем доставивших 30 кг опия и 100 таблеток метадона, с использованием скоростных катеров.

За первый квартал этого года ликвидировано 8 крупномасштабных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято 73 кг психотропного вещества «мефедрон» и 223 кг «α-PVP».

Если раньше производство синтетики характерно было для Алматинской и северных областей, то сегодня их локация постепенно распространяется и в другие регионы.

В Туркестанской области пресечена деятельность организованного иностранцем масштабного производства психотропных веществ, предназначавшихся для поставки на наркорынки соседних стран.

В городе Шымкенте и Жамбылской области также обнаружены крупные нарколаборатории, снабжавшие своей продукцией внутренний наркорынок.

Лидерами по наличию производственных площадок, и сбыта т.н. «дизайнерских наркотиков» по прежнему остаются мегаполисы страны.

Всего с начала года задержано 67 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято 483,2 кг психотропных веществ, 11 кг героина, 32,8 кг опия, 63,7 кг гашиша, 41,6 кг марихуаны и более 17 тонн макового сырья, а также свыше 22 тонн химических реагентов.

КНБ в усиленном режиме продолжаются мероприятия по противодействию наркобизнесу.