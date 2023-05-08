8 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

В качестве даты празднования выбран день рождения Жана Анри Дюнана (08.05.1828-30.10.1910), благодаря усилиям которого в 1863 году основан Международный комитет Красного Креста.

Национальное общество Красного Полумесяца Республики Казахстан было создано в 2002 году, принято в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКККП) в декабре 2003 года.

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне

22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией № A/RES/59/26 провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования, предложила всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

День Победы в Европе

Акт о капитуляции Третьего рейха был подписан 7 мая 1945 года в Реймсе. Однако он не удовлетворил Сталина, и капитуляцию подписывали еще раз. Повторное подписание состоялось 9 мая в 00.43 по московскому времени. Однако по центральноевропейскому времени это было все еще 8 мая. Именно поэтому День Победы в большинстве стран антигитлеровской коалиции отмечают 8 мая, а не 9, как в странах бывшего СССР.

СОБЫТИЯ

В 1965 году за значительный вклад в укрепление обороны страны, решение народно-хозяйственных и научно-исследовательских задач Указом Президиума Верховного Совета СССР космодром «Байконур» был награжден орденом Ленина.

В 1975 году в Алматы, в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, был открыт Мемориал славы в память о павших за свободу и независимость Родины. Скульпторы - В. Андрушенко, А. Артимович.

Памятник представляет собой триптих из скульптурных композиций «Клятва», «Трубящие славу», и центральное место занимает Вечный огонь над могилами героев. В каменных блоках у входа в мемориал замурованы капсулы с землею, взятой с полей сражений Второй мировой войны, где у городов-героев сложили головы многие казахстанцы.

В1993 году в Алматы на Площади Республики состоялся первый военный парад в истории независимого казахстанского государства.

В 2012 году в Шымкенте был открыт памятник Акпан-батыру, вошедшего в историю как активный участник освободительной войны казахского народа против Кокандского ханства и других внешних врагов. Он родился на территории современной Южно-Казахстанской области, недалеко от горы Казыгурт.

Фигура Акпан-батыра на боевом коне разработана профессиональным скульптором Султаном Иляевым. Она выполнена из бронзы, высота самого памятника - 5,5 м. Еще на 6 метров над землей памятник возвышает постамент.

В 2013 году на территории Южного Казахстана археологи обнаружили крупнейший клад. На дне старого тандыра в городище Сайрам обнаружен кувшин с серебряными монетами количеством 2,6 тыс. штук. Рядом находился клад с золотыми изделиями: браслеты, кольца, серьги, подвески, кулоны. Предварительная датировка серебряных монет XV-XVI веков, золотых изделий - XIII-XVI веков. Археологи уже назвали этот клад самым крупным за всю эпоху независимого Казахстана.

В 2014 году в городе Невель Российской Федерации состоялось торжественное открытие памятника казахстанскому герою Великой Отечественной войны Абылхаиру Баймульдину.

Полковник А. Баймульдин погиб в январе 1944 года, командуя масштабной операцией по обороне Невеля. Сегодня он покоится в центральном воинском захоронении города вместе со своими боевыми товарищами - Маншук Маметовой и Ибраимом Сулейменовым. На родине героя - в селе Лебяжье Павлодарской области установлена мемориальная доска на улице А. Баймульдина, а в Невеле его именем названа площадь.

В 2015 году в ходе выполнения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и безопасности при проведении референдума в Западной Сахаре (MINURSO) медалями ООН были награждены казахстанские офицеры капитан Бахтияр Акбалаев и капитан Темирлан Мусапиров.

В 2015 году снята многосерийная военно-приключенческая драма «Падает вверх», созданная по мотивам литературных произведений дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова и других летчиков. Фильм посвящен ветеранам Второй мировой войны. Авторы картины - известный кинодраматург Ермек Турсунов и журналист, телепродюсер Виктор Климов.

В 2016 году в Нью-Йорке Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций был созван Диалог высокого уровня «Религии за мир». Открывая дискуссию, президент Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт подчеркнул высокую актуальность темы, инициированной Республикой Казахстан. По его словам, конструктивный обмен мнениями авторитетных лидеров в данной сфере призван способствовать тому, чтобы все мировые религии вносили свой содержательный вклад в противодействие терроризму и идеологии насильственного экстремизма.

В 2017 году юный певец из Уральска Ержан Максим завоевал первое место на фестивале San-Remo junior в Италии.

В 2019 году две золотые, серебряную и бронзовую медали завоевали карагандинские спортсмены Руфат Хабибуллин и Дастан Мукашбеков на престижном международном турнире по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями.

В соревнованиях, проходивших в городе Марракеш (Марокко), состязались 350 спортсменов из 34 стран.

В 2021 году в Нур-Султане по проспекту Сарыарка (на углу ул. Талгата Бегельдинова) открыли памятник дважды герою Советского Союза, легендарному летчику Талгату Бегельдинову. Над проектом работали скульптор Нурлан Далбай и архитектор Расул Сатыбалдиев.

Памятник выполнен из бронзы и гранита. На нем Талгат Бегельдинов изображён молодым в форме лётчика в годы ВОВ. На груди Талгата Бегельдинова красуются медали.